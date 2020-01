Palometas al ataque: ya son 59 los casos de mordeduras en Santa Fe

En Santa Fe, ya son 59 los casos registrados por mordeduras de palometas. Las víctimas no sufrieron heridas de gravedad y fueron atendidas por los guardavidas.

Las playas donde se registraron las mordeduras, no están habilitadas. Colocaron un cartel y una bandera roja que advierte la presencia de estos peces carnívoros y de rayas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-16-21-48-38-alberto-fernandez-aseguro-que-el-precio-de-la-nafta-se-va-a-mantener

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe emitió una alerta y recomendó a la población no bañarse en zonas no habilitadas y que no cuenten con guardavidas.

En tanto, en Corrientes, debido a la viralización de un vídeo de una mujer atacada por palometas, que algunos indicaron serían imágenes del concurrido balneario de Laguna Totora, la intendenta de San Cosme salió a aclarar que no se registró ningún caso de mordeduras.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-16-20-2-21-crimenes-en-santa-fe-el-gobierno-enviara-fuerzas-federales

¿Qué son las palometas?

La palometa, también conocida como la piraña de vientre rojo o coicoa (Pygocentrus nattereri), es una especie de pez teleósteo de la familia Characidae, en el orden de los Characiformes. El macho puede alcanzar los 33,3 centímetros de longitud total y 3.850 gramos de peso.

Tiene una mandíbula prominente y una poderosa boca llena de dientes en posición terminal, lo que le permite triturar la carne. La aleta dorsal está situada más atrás de lo normal, mientras que la anal se encuentra separada de la caudal únicamente por el pedúnculo caudal.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-16-17-55-47-aparecio-documentacion-sobre-la-denuncia-de-massa-hacia-boca-juniors-y-aysa

En cuanto a la coloración de los jóvenes, son muy plateados y con puntos negros por todo el cuerpo. A medida que van creciendo, esos puntos negros empezarán a desaparecer, la barriga tomará un color rojo intenso y el plateado se tornará más oscuro, quizás un tono verdoso o azulado. Se caracteriza por tener ojos grandes y cuerpo ovalado, pero comprimido y alto.

Come insectos, gusanos y otros peces, generalmente el pescado suele abarcar el 90% de su dieta.