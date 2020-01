Negativa de Suarez para estatales: no habrá cláusula gatillo

Luego de conocerse las cifras de la inflación de diciembre, que en Mendoza fue del 3,7% al igual que a nivel nacional, el gobernador Rodolfo Suarez se anticipó a las paritarias y confirmó que no habrá cláusula gatillo para estatales.

Durante su presencia en San Martín, por la entrega de una nueva ambulancia para la salud pública, habló sobre la situación económica y las próximas negociaciones. "No podemos sostener la cláusula gatillo porque nuestra realidad es que contra más inflación, tenemos menos recaudación y eso repercute en las finanzas del Estado. Tenemos que ser responsables y sentarnos a hablar para darles el mejor sueldo posible, sin que afecte en los contribuyentes”, manifestó.

En tanto, comunicaron que se procederá a otorgar de manera automática el incremento salarial que resulta de aplicar la cláusula gatillo, contemplada en los acuerdos que no tenían actualización mensual.

Gracias a este ajuste automático de haberes, durante el último año de la gestión de Cornejo, el sueldo de los estatales cerraron con un incremento acumulado, en promedio, del 54%. Es por esto que sindicalistas comienzan a mostrar el rechazo a la decisión de Suarez.

"Ahora sale Cornejo a decir que fue un error haber aplicado la cláusula gatillo, porque tuvieron expectativas en la economía que no se cumplieron. Es decir, que lo que estamos viendo es una especie de pacto transversal de los grandes partidos patronales, de Juntos por el Cambio y del peronismo, para atacar la cláusula gatillo", arrojó el secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez.

Opinó, además, que "el golpe de pecho del exgobernador Cornejo, respecto de las cuentas, en definitiva parece que le dejó al nuevo gobernador una provincia en problemas, porque sino no tendríamos esta discusión".

Pero para Henríquez, la cláusula gatillo no vino a resolver todos los problemas, sino solo no perder frente a la inflación. "No nos permite recuperar todo lo perdido durante años. Por eso, es importante la comparación entre nuestro salario y las canastas familiares".

"La docencia sigue siendo de las profesiones peores pagas del país y en general del mundo", arrojó y fue preciso al decir que el primer eje de organización, es que se abra la paritaria en febrero y armar un "gran frente de unidad estatal" para pelear por la cláusula gatillo.