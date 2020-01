Oficial: Malargüe no participará de la Fiesta de la Vendimia

Las esquirlas por la derogación de la Ley 9.209, que regulaba la actividad minera en la provincia de Mendoza, aún se sienten. Finalmente se hizo oficial lo que se venía rumoreando desde hace un tiempo: el departamento de Malargüe no será parte de la Fiesta de la Vendimia 2020.

El intendente Juan Manuel Ojeda (CM) firmó el decreto que instituye la Fiesta Departamental del Trabajo y la Producción, "festividad que representa la matriz productiva de la ciudad", según un comunicado.

"El planteo me lo hicieron los vecinos e instituciones y no fue tratado por el Consejo Deliberante ya que el bloque justicialista no quisieron tratar el pedido", explicó Ojeda.

El jefe comunal recordó que "los departamentos más vendimiadores fueron los que plantearon no participar en su momento (cuando se discutía la ley minera), y Malargüe no tiene bodegas ni viñedos".

Ojeda se refirió a los hechos de violencia que sucedieron en Mendoza e indicó que no quieren exponer a una joven malargüina y que corra algún riesgo. "Hay que recordar que nuestra reina del 2008 sufrió insultos por la mala gestión del gobernador de ese momento (Celso Jaque)".

En el texto emitido se aclara que ese departamento "presenta características geográficas, territoriales y climáticas similares a la región Patagónica, lo que no permite un desarrollo agrícola como en el resto de la provincia".

En otro párrafo se aclara que "la actividad económica tradicional e histórica del departamento es la cría extensiva de ganado caprino, siendo la misma reconocida a nivel provincial, nacional e internacional. También la minería y el petróleo son las fuentes económicas principales de Malargüe como así también el turismo".

De esta manera, y de no modificarse esta decisión a futuro, Melina Martínez sería la última Reina departamental de la Vendimia. Además quedarán en la historia aquellas representantes malargüinas que lograron coronarse como soberanas nacionales: Patricia Cecconato en 1991 y Candela Berbel en 2013.