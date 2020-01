Denuncian que el PAMI adeuda pagos a farmacias desde septiembre

La Confederación Farmacéutica Argentina expresó su "enorme preocupación" por el atraso en los pagos de las prestaciones del PAMI, que se remontan a septiembre del año pasado.

La entidad, que agrupa a más de 6 mil farmacias prestadoras en todo el país, resaltó que ya ha iniciado "gestiones" con las autoridades del servicio de cobertura médica para jubilados y pensionados.

"Hemos cobrado el anticipo de la prestación según lo establece el convenio, pero desde hace casi 60 días no cobramos los saldos de esas mismas prestaciones, lo cual hace que las farmacias pierdan su capital de trabajo y se encuentren en graves dificultades para hacer frente a sus compromisos", señaló COFA en un comunicado.

Además, la entidad aseguró que desde el 1° de septiembre último todas las prestaciones realizadas por las farmacias a los jubilados, gran parte de ellas con cobertura al 100%, se encuentran parcialmente impagas, "lo cual es de por sí grave, pero lo es mucho más en un escenario de alta inflación que un medicamento dispensado hace cinco meses, aún no haya sido cobrado en su totalidad".

"Cuando el PAMI adeuda prestaciones en medicamentos no le adeuda a los laboratorios, porque ellos ya han cobrado por parte de las farmacias cada uno de los productos dispensados a los jubilados: le adeuda a las farmacias que reciben cotidianamente a sus pacientes y vecinos en un trato sanitario personal", se quejó la entidad.

Y añadió: "No hemos especulado en ningún momento con el cambio de Gobierno y continuamos sosteniendo la prestación aún asumiendo pérdidas. Nos resulta muy preocupante no solamente no haber cobrado ninguno de los saldos atrasados reclamados, sino que tampoco hemos recibido del PAMI un cronograma de pagos de la deuda, que permita dar previsibilidad al desarrollo de nuestra actividad".

"Requerimos a las autoridades el diseño de un programa de pago que permita salir de este grave estado", concluyó COFA.