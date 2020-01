La Mona Jimenez visitó Springfield y se hizo viral

Matías Llabrés es un joven animador cordobés fanático de: La Mona Jiménez y Los Simpsons. El ingenioso muchacho, gracias a sus conocimientos de diseño gráfico, animación y edición, realizó un capítulo completo de la familia amarilla junto a la leyenda del cuarteto.

En el hilarante episodio que dura 9 minutos, llamado “La Mona Jiménez llega a Springfield” comienza con un Homero completamente fanático del cuarteto cordobés que decide formar su propio grupo musical junto a Luann Van Houten -papá de Milhouse-, el Reverendo Alegría y al Dr. Julius Hibbert. ¡Incluso se la pasan tomando fernet durante el ensayo!

Casi al final, La Mona realiza su gran aparición y en el resto del capítulo, canta algunos de sus temas más populares. ¡Miralo!

El video tuvo tal repercusión, que hasta llegó al cantante. “Me encantó, me caí de c..., gracias, me hiciste reír mucho", dijo el cantante en un video que él mismo publicó y hasta le metió presión al creador para que haga otro: "El video dice continuará, así que seguí haciéndome reír". ¿Se vienen más capítulos?