Dakar 2020: Terranova no se baja de la pelea tras la octava etapa

A falta de motos para abrir la pista tras la cancelación de la etapa en homenaje a Paulo Gonçalves, los pesos pesados de la categoría de coches se las han visto complicada con la navegación. En este contexto, se han asomado nuevos nombres en la clasificación de la etapa y se ha consagrado un amateur endiabladamente rápido: Mathieu Serradori.

Serradori, se presenta en primer término como gerente de una empresa especializada en electricidad que pasa sus vacaciones en el Dakar. Se trata del primer piloto amateur capaz de imponerse a pilotos y equipos profesionales desde hace 32 años. El último caso similar es el del mecánico belga Guy Deladrière, que se hizo con el mejor tiempo en Senegal en la anteúltima especial del Dakar 1988.

Varado en los primeros compases de la especial del domingo, Serradori reaccionó a la perfección durante la etapa del día para brindar a los aficionados un bonito espectáculo. Aprovechando las huellas de Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah y Stéphane Peterhansel, que perdieron tiempo en la navegación, el que fuera piloto de motos firmó una carrera impecable que lo llevó a sacarle 4 minutos al que promete ser una importante sorpresa en la categoría: Fernando Alonso.

"Me siento verdaderamente feliz. Ha sido precioso. El día de ayer fue muy complicado, cometimos un error y lo pagamos caro. Esta mañana hemos recuperado el terreno perdido colocándonos por delante. Me gustaría dedicarle esta victoria, como expiloto de motos que soy, a Paulo. No es fácil sacar fuerzas después de una jornada como la de ayer. Me ha ayudado mucho mi copiloto Fabien. En el coche somos dos los que peleamos y atacamos. Estoy feliz, muy feliz", afirmó Serradori.

Segundo en Wadi Al-Dawasir pese a sufrir un pinchazo, Alonso firmó su mejor resultado en lo que llevamos de Dakar. Una adaptación sin duda rápida la del bicampeón del mundo de Fórmula 1, quien también se apresuró en tomar posiciones en la categoría de resistencia, como muestran sus dos victorias en las 24 Horas de Le Mans y su triunfo en el Campeonato Mundial de Resistencia. El rally raid se perfila como una disciplina cada vez más atractiva para el español, quien previsiblemente no tardará mucho en descorchar su primer triunfo en el Dakar.

Otra gran labor de Terranova

De los pilotos de punta, Orlando Terranova fue el que mejor se las rebuscó para encontrar el camino correcto y terminar tercero en la etapa. El mendocino, con el Mini de tracción integral del equipo X-Raid, llegó a más de seis minutos del ganador y le descontó más de 12 minutos a Sainz en la general, manteniéndose en el quinto puesto.

"Fue una etapa variada, muy linda, parecida a Marruecos. Primero pinchamos y después quedamos atrás de Przygonski que no se corría, viene 8 horas atrás y era difícil ver en la arena", expresó el mendocino, quien sigue padeciendo dolencias físicas.

TERRANOVA CULMINÓ TERCERO EN LA OCTAVA ETAPA#DakarxFOX | El francés Mathieu Serradori se quedó con la especial seguido por Fernando Alonso y por el piloto argentino. Carlos Sainz continúa como líder de la general. pic.twitter.com/zm5h1ufDyi — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 13, 2020

"Pegamos muy fuerte en un pozo de arena. Estoy tomando un calmante, cuando el auto golpea duele, pero intento ni pensar. Todo empezó en un salto muy grande en la etapa previa al día de descanso, el cuello se siente, debe ser una lesión o contractura", detalló Orly al sitio campeones.com.ar.

Sobre el terrero que comenzaron a transitar, Terranova afirmó que "es un desierto bonito pero traicionero, además hoy había que abrir pista sin huellas de las motos, era difícil, un desafío. Nosotros estamos intentando hacer cada etapa redonda, no se puede especular".

Varela, el ganador entre los UTV

Reinaldo Varela, ganador del Dakar en 2018, impuso entre los UTV en el tramo de 477 kilómetros con salida y llegada en Wadi Al Dawasir. El brasileño completó la especial en 4h50m48s y doblegó por apenas 22 segundos al chileno Francisco Chaleco López, que sigue siendo en la general, donde Casey Currie (7°) es el líder.

El mendocino Ricardo Torlaschi junto al piloto Denis Berezovsky culminaron la etapa en la 27ª posición y esto les permite avanzar al 26º puesto en la clasificación general.

"Llegamos al final de un tramo donde perdimos mucho tiempo por reparaciones. En el corte de una duna saltamos, caímos en la contra duna y arrancamos la rueda derecha completa, literal. Rompimos parrilla, la masa completa y me demoré 45 minutos en arreglarlo. Seguimos y tuvimos que volver a parar para cambiar el embrague. Lo positivo es que estamos nuevamente en el vivac y pensando en lo que se viene", puntualizó el mendocino.

En Camiones manda Kamaz

Por tercer día consecutivo, el ruso Andrey Karginov se impone en una etapa en pleno desierto de Arabia Saudita con el Kamaz N° 511 y se consolida en la cima de la general de Camiones.

El campeón 2014 completó los 477 kilómetros de especial en 4h24m58s y aventajó a su compañero de equipo Anton Shibalov por casi seis minutos, ampliando la diferencia en los tiempos totales por 27 minutos.

La próxima etapa (novena)

Serán 476 kilómetros de enlace y 410 de especial que unirán Wadi Al Dawasir con Haradh. El Dakar prepara su entrada en el “Empty Quarter” con este largo trayecto. Para lograrlo, se requerirá precisión en el pilotaje, esta vez en suelos mayoritariamente duros y quebrados que podrán a prueba a los imprudentes. Al llegar a Haradh, un enclave construido en base al petróleo y la agricultura, el rally entrará en una nueva secuencia.