Eduardo Dualde: "El año arrancó con decisiones difíciles"

El ex presidente Eduardo Duhalde evaluó este lunes que "el año arrancó con decisiones difíciles" y que el país atraviesa "un momento complejo" en materia económica, aunque remarcó que espera que "se ponga todo en marcha" en los próximos meses.

"El año arrancó con decisiones difíciles, es un momento complejo y esperando que se ponga todo en marcha. Es muy tempranito para poder analizar esto a fondo. Estoy convencido de que si le ponemos ganas podemos remontar la cuesta", planteó Duhalde al ser consultado sobre cómo ve al país.

Al respecto, el también ex gobernador bonaerense consideró que "lo que viene pasando es que los dirigentes no entienden, en general, no saben lo que es el ADN productivo", por lo que advirtió que "el tema más importante" a resolver "es el desarrollo".

Aunque destacó que actualmente el presidente Alberto Fernández "ha planteado" este tema y destacó que "ha designado a un ministro por eso", en alusión al titular de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Por otro lado, Duhalde se remontó a la última campaña electoral y señaló que Cristina Kirchner le "tapó la boca" con su decisión de dar un paso al costado y encumbrar a Fernández como candidato presidencial, al recordar que en aquel momento había dicho que la ex mandataria "se había equivocado" con esa movida.

"Dije que fue un error porque Alberto no era conocido. Después conté que me tapó la boca porque Alberto demostró su capacidad de consenso, que es muy grande, y de trabajo. Pensé que Cristina se había equivocado pero fue una gran armadora", sostuvo en declaraciones a Radio Cooperativa.

También afirmó que acordó con la ex presidenta una reunión a futuro: "Con Cristina ya quedamos que nos vamos a encontrar. Yo estoy con el presidente, mañana (por este martes) con la vicegobernadora (Verónica Magario) y ya estuve con el gobernador (Axel Kicillof)", detalló.

Por último, reconoció que en 2002, durante su presidencia, "decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error".