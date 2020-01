El híper popular cantante cordobés Paulo Londra atraviesa uno de los momentos más polémicos de su vida laboral y personal tras la denuncia de una joven española quien aseguró en sus redes sociales que quedó embarazada de el creador de éxitos como "Tal vez" y "Noche complicada" y que él la manipuló para que abortara.

La noticia se conoció este fin de semana cuando la joven española Lyna Bekkiche (@lynabekk) hiciera un hilo en Twitter detallando su encuentro con Londra y cómo se enteró de que estaba embarazada y la manera en la que el músico y su entorno la llevaron a tomar la decisión de no tener el bebé.

El escándalo sacudió las redes sociales y rápidamente se viralizó la historia. Sin embargo hasta el momento la respuesta de Paulo Londra y su entorno ha sido el silencio. Se especulaba con que hubiera un comunicado del artista o su manager pero nada.

El audio de la denuncia

“Hace unos meses tuve “la suerte” de conocer a Paulo Londra. Por razones de la vida, Paulo y yo acabamos teniendo relaciones sexuales mientras él estaba de tour en Madrid”, fue el primero de los mensajes que posteó la mujer española para seguir dando detalles: "No usamos protección y por mucho que yo tomara pastillas, un mes después me di cuenta que estaba embarazada del hijo/a de Paulo. A unos días de saberlo, decidí tenerlo porque sentía una gran conexión con el bebé. Cuando Paulo se enteró que yo quería tener ese bebé, mandó a Piero Graziani, su amigo, a Madrid para convencerme y manipularme a abortar“.

Según su relato, Paulo le decía que ser padre "le iba arruinar la carrera". Y en su crudo mensaje aseguró que él le dijo: "Que el bebé iba a nacer sin padre, que si yo abortaba me iban ayudar a triunfar en la música (yo quiero ser cantante) y me cansé de todo lo malo que me decían y decidí abortar”.

Muchos no le creyeron a la denunciante y la joven subió un audio de una supuesta conversación que habría mantenido con el cordobés.

¿Qué le pasó a Paulo Londra?

En menos de una semana, Paulo Londra estuvo en boca de todos por otro escándalo después de que fuera acusado hacer pedidos extravagantes para presentarse en el Festival de Doma y Folclore, el próximo 20 de enero, en Jesús María, Córdoba.

Lo acusaron de haber pedido exigencias casi incumplibles por parte de la producción y la gente lo criticó. Sin embargo, horas después de la polémica, desde la producción del popular evento cordobés aclararon que la estrella no había hecho pedidos difrentes a los que hacen la mayoría de los artistas contratados.