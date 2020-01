Dakar 2020: nada cambia entre los autos

Por tercera vez en la competencia de Arabia Saudita, Carlos Sainz se coloca al frente de la etapa con el Mini del equipo X-Raid y se afirma en la punta de la general, con diez minutos de diferencia sobre Nasser Al-Attiyah, escolta también en la jornada que enlazó Riyadh con Wadi Al Dawasir tras 546 kilómetros de especial.

El Matador completó el tramo en 4 horas 16 minutos 11 segundos y doblegó al qatarí de Toyota por 2 minutos 12 segundos, mientras que Stephane Peterhansel, con el otro buggy Mini, quedó tercero a 2 minutos 53 segundos.

“Hemos sido muy rápidos. Mucho tiempo con el acelerador a fondo y franqueando dunas. He atrapado a Stéphane, pero había mucho polvo y no podía rebasarlo, así que he preferido quedarme detrás de él", comentó el Matador, quien se mostró muy apenado por la muerte de Goncálves.

Bernhard Ten Brinke, Yazeed Al Rajhi y Fernando Alonso, con las Toyota Hilux, se metieron entre los seis mejores.

Orlando Terranova, con el Mini de tracción integral, finalizó en el noveno puesto, a más de 12 minutos de Sainz, y continúa en el quinto lugar de la general, a casi 56 minutos del español.

En camiones

El ruso de Kamaz Andrey Karginov lideró el triplete de Kamaz y se consolida al frente de la general de Camiones. Sotnikov y Shibalov lo escoltaron.

En cuatriciclos, la etapa quedó para el francés Simon Vitse y el chileno Casale domina la clasificación general.

En UTV

El estadounidense Blade Hildebrand, de 19 años, se adjudicó la especial de Riyadh a Wadi Al Dawasir con uno de los proto de Overdrive. Casey Currie llegó como escolta y pasó al frente de la general. El mendocino Ricardo Torlaschi, navegando a Denis Berezovskiy, culminó 24° la etapa.

Se canceló la etapa para motos y cuatris

Lo que era un rumor a voces en el campamento de Wadi Al Dawasir, se confirmó por parte de la organización del Dakar en Arabia Saudita.

Por la consternación que causó el fallecimiento de Gonçalves y la velocidad que se preveía en la próxima etapa, un bucle con partida y llegada en el mismo lugar, se canceló el octavo tramo para motos y cuatriciclos.

Con respecto a la etapa de ayer, si bien en un principio Joan Barreda Bort se había quedado con el triunfo, unas horas después, los organizadores reclasificaron a los pilotos que se habían detenido en el lugar del fatídico accidente de Gonçalves y el argentino Kevin Benavides quedó al frente del tramo, consiguiendo así el primer halago en Arabia Saudita, después del mal trago de la etapa anterior en la que rompió el motor de la Honda y cayó en el clasificador general.

Octava etapa

Serán 239 kilómetros de enlace y 477 de especial que unirán Wadi Al Dawasir con Wadi Al Dawasir.

Los participantes se moverán por paisajes de montaña, cañones y sorprendentes contrastes de colores: piedras negras sobre arena blanca.

Clasificaciones