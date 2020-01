Sándwiches mendocinos se hicieron virales por su tamaño

Nuestra provincia no solo se caracteriza por sus bellezas naturales, montañas, viñas, ríos, etc sino también por su nivel gastronómico. La propuesta de menús gourmet y vinos de alta calidad son un "cocktail" muy apreciado por los turistas e incluso por los mismos habitantes locales, que no se privan de estos a pesar del precio que muchas veces exponen esos “combos”.

Sin embargo, no todo lo brilla en materia culinaria tiene porque ser exótico o sofisticado. Recientemente una turista, compartió en las redes sociales, la sorpresa que se llevó cuando fue a comprar unos sándwiches de miga a una conocida pizzería del microcentro mendocino.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-11-9-40-54-temblor-mendoza-hoy-sabado-inpres-datos-sismo

El tamaño y la abultada composición de materias primeras de los sándwiches, la dejaron fuertemente impactada por lo que optó por destacar en Twitter que Mendoza te puede sorprender hasta por el tamaño de estos manjares salados.

Bueno, pensé en un almuerzo rápido y fuí a comprar sandwiches de miga.

SEIS de JyQ y DOS de verdura como los llaman acá pero no me avisaron del tamaño.

Los sandwiches: pic.twitter.com/xCgbQemuRi — Adi Skywalker 🦉🐞(𝕻𝖔𝖈𝖆𝖘 𝕻𝖚𝖑𝖌𝖆𝖘) ✨ (@QuelquesPuces) January 6, 2020

“Bueno, pensé en un almuerzo rápido y fuí a comprar sandwiches de miga. SEIS de JyQ y DOS de verdura como los llaman acá pero no me avisaron del tamaño”, escribió la usuaria que parece tener mucha actividad en esa red social del pajarito azul, si tenemos en cuenta la cantidad de seguidores que tiene.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2020-1-10-18-19-49-hasta-cuando-tienen-valor-y-circulan-los-billetes-de-5-pesos

Rápidamente el tuit de esta "influecer", se volvió viral y el posteo recibió miles de corazones, retweets y comentarios. Algunos de estos fueron:

“Compras dos y un pan lactal y come la familia. Soy muy ratón”

“Anda pasando tu CBU a los Sangucheros !! Jaja”

“Eso lo hizo alguien que no come sanguche. Está pensado para la vista, no para comerlo”

“Es como ponerle 10 chorizos a un pan minion”

“Boló, se olvidó los lentes el sanguchero o tiene problemas de memoria??!! 😂😂😂 con 2kg más de pan, come toda la colonia de vacaciones!!”

¿Se impondrá a nivel nacional el: "Mendoza: Tierra del sol, del buen vino y de los sandwiches enormes"? lo sabremos...