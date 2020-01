Este viernes 10 de enero se vivirá la primera luna llena del 2020 y vendrá acompañada por un eclipse lo que traerá una expansión energética que influirá a todos los signos. Si bien este eclipse lunar penumbral se verá con nitidez en los país de Asia, Australia, Europa y África, afectará a todo el globo.

Ya de por si, la luna llena nos pone más sensibles, cuando viene acompañada con un eclipse, las sensaciones tienden a potenciarse mucho más influyendo, sobre todo, en nuestra vida amorosa.

Qué pasa con la luna llena. Veamos signo por signo.

ARIES

El eclipse te hará sentir que no eres invencible, que no puedes cambiar el mundo como muchas veces lo has creído. Es momento de descansar, tomarte tu propio tiempo y esperar que pases unos días para volver a tomar cartas en el asunto que te tiene la cabeza tan ocupada.

TAURO

Los taurinos serán de los más beneficiados del horóscopo con este combo de luna llena y eclipse. Ese pasado que no podías dejar por fin te soltará y podrás resolverlo. En cuanto al amor es momento de buscar el equilibrio.

GÉMINIS

Si bien por estas horas puede surgir algún problema en el ámbito laboral o profesional, los geminianos deberán tener paciencia ya que los astros les traen buenas nuevas también en la mayoría de los ámbitos. Este primer eclipse lunar le ayudará a darse cuenta, entre otras cosas, del tipo de gente de la que se quiere rodear.

CANCER

El eclipse los afectará directamente ya que la luna se encuentra en este signo. Deberán tener mucho cuidado en la forma en la que expresan sus disconformidades, sobre todo en el ámbito familiar y laboral. Tienen que tratar de evitar lastimar los sentimientos de los demás.

LEO

El eclipse es el momento ideal para que los leoninos se aíslen por algunos momentos y reflexionen sobre aquello que les molesta en su vida. Hay relaciones que se han ido deteriorando con el tiempo y es el momento ideal para sincerarse.

VIRGO

El eclipse afectará sobre todo a las relaciones más cercanas de los nacidos bajo este signo. Los grupos de amigos estarán muy tensos pero habrá que saber esperar. La clave es evitar las peleas y guardarse para no confrontar. No es el momento para hacerlo.

LIBRA

El eclipse traerá buenas nuevas en todo lo relacionado con el ámbito laboral. Pero puede ser que también surjan problemas en otros ámbitos. Los librianos estarán más sensibles que en otras épocas y con esto surgirán desafíos personales vinculados a las relaciones sentimentales.

ESCORPIO

Los escorpianos pueden sentirse por estas horas con muchas ganas de explotar, de sacarse de adentro un montón de cosas que tenían guardadas y de gritarlas al mundo. Pero la clave será la paciencia y esperar a que pase el eclipse que los pondrá impulsivos pero los llenará de energía que deberán administrar y ocuparla en unos días.

SAGITARIO

Los sagitarianos no la están pasando del todo bien por estos días. Atraviesan momentos de incertidumbre, sobre todo en lo que se refiere a las finanzas personales. Dudas sobre su futuro laboral los persiguen y la luna llena les puede generar más incertidumbres. Por eso la clave para esta fecha especial es centrarse en uno mismo y en su salud, si crees que no le has prestado atención últimamente.

CAPRICORNIO

El eclipse lunar se da justo en temporada de capricornio por lo que los efectos serán más intensos para los nacidos bajo este signo. La clave es analizar las relaciones más cercanas y expulsar lo que sintamos como tóxico. Será el fin de muchas cosas, pero el inicio de otras. A estar atentos.

ACUARIO

La frustración ha marcado los primeros días de este 2020 a los acuarianos. Muchos llevan tiempo con ganas de decir cosas que antes no se animaban y ahora es el momento de hacerlo. Explicar en qué sienten que les han sido injustos y quitar todo eso de sus vidas.

PISCIS

Para los piscianos, el eclipse será la puerta a la creatividad. Tienen que aprovecharlo ya que esas ideas que comenzarán a aparecer les servirán para solucionar grandes conflictos que venían arrastrando desde hace tiempo.