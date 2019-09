José Luis Ramón presentó los temas principales de su plan político

Convencido de sus ideas y de los pasos que da ante el exigente electorado mendocino, José Luis Ramón, transita a su modo el sendero a la elección general de la provincia del próximo 29.

El diputado nacional y cabeza de Protectora Fuerza Política, profundiza lo que le ha valido rápido conocimiento entre la comunidad. Una forma particular que no reniega y mucho menos se arrepiente. Incluso y por primera vez, responde a quienes lo toman en forma chaplinesca por comunicarse como lo hace. Él les dice que les molesta que haya encontrado la manera simple y directa de hablar frente a frente a la gente. Hace gala de su conducta como político, que no tiene manchas en su camino político y todavía no ha sido rozado por los desgastes que implica jugar en política.

Por eso, en la presentación de su libro Mis bases para una Mendoza de pie, tal su título, estuvo acompañado por dirigentes, legisladores y fundamentalmente representantes de diferentes ONGs identificadas con el pregonar de Ramón.

Antes, habló con El Ciudadano y explicó el sentido de su libro: “El mismo refleja el resumen de la plataforma de Protectora como partido político. Pero, también, el resumen de una actividad que llevamos desarrollando desde hace 25 años en la provincia. Siempre relacionada, desde el 1994, con esa pelea protagonizada desde la sociedad civil, para recuperar derechos o adquirir derechos, en este caso de los consumidores”.

Sobre el núcleo central del contenido, detalló: “Aquí reflejo cinco puntos, que extraje de la plataforma de Protectora Fuerza Política. Los dos primeros, estimo muy centrales, están relacionados con los derechos de los consumidores y el derecho de los trabajadores. El principal objetivo es que deje de ser un sistema de mediación donde siempre gana el que económicamente tiene mayor posibilidad, donde sean creados dos órganos descentralizados, en los que derechos de consumidores y trabajadores puedan ser ejecutados”.

Mendoza y su gente, protagonistas absolutos de lo que se produzca

Ramón considera: “El libro está al alcance de todos, no es técnico jurídico e interioriza a la gente de todo esto que expreso. Plasmando en sus páginas, se nota una manera de gobernar sobre la base de proteger el interés económico del 70% de las familias de mendocinos que tienen sus ingresos a partir de la relación de dependencia”.

Al consultarle sobre los otros puntos, señaló: “El tercero está relacionado con la matriz productiva. Allí vamos directamente a lo que produce el campo agroganadero en la provincia del sol y del buen vino (se sonríe). Con ese vino, por el que nos conoce Argentina y el mundo, con su evolución, sus necesidades, su desarrollo y su potencia a partir del cuidado de uno de los bienes comunes más importantes de la provincia, que hizo posible que el 4% de Mendoza sea un oasis en el desierto, el agua”.

“Los otros dos puntos –agregó-, que también están relacionados con la matriz productiva, es el turismo tomado como industria que en Mendoza, el país y el mundo es una usina de generación de divisas muy importante, por sobre todo de empleo. Algo similar con lo que vemos en el quinto punto, la economía del conocimiento, es decir, la matriz productiva del conocimiento que hoy genera ingresos por divisas para la Argentina muy importantes. Mi visión es que necesita su amplio desarrollo”.

Finalmente, y refiriéndose a la economía que viene, dijo: “Resalto en el libro dos tipos de economías. La economía que se renueva años tras año, frente a esa economía de extracción que plantean los partidos mayoritarios. Nosotros hacemos la diferencia y marcamos el camino, donde esa matriz económica extractiva que se viene tiene que ser con mendocinos y con empresas mendocinas. Es fundamental que en esa ola instalada, industriales, empresarios, productores y empleados, todos, jueguen el principal protagonismo”.