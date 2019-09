Inician sumario a los municipales que agredieron a Suarez

El viernes, a las 19.30, estaba prevista la inauguración de la renovada Plaza España con la presencia del intendente de Capital, Rodolfo Suarez.

Pero pidiendo la apertura de paritarias, mostrando carteles y pancartas, diferentes manifestantes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) increparon al funcionario provincial, quien debió retirarse para evitar problemas mayores.

"La intolerancia de patotas sindicales ligadas a ciertos sectores del peronismo, le quitan a la ciudadanía de Mendoza la posibilidad de disfrutar de la fiesta de inauguración de un nuevo espacio público. Abro hilo", fue el primer tuit del candidato a gobernador, el día sábado.

La intolerancia de patotas sindicales ligadas a ciertos sectores del peronismo, le quitan a la ciudadanía de Mendoza la posibilidad de disfrutar de la fiesta de inauguración de un nuevo espacio público.



— Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 6, 2019

Casi de inmediato -entre otros posteos- publicó: "La calidad de las instituciones mendocinas merece mejores sindicatos, no aquellos que ejercen la fuerza física y verbal para imponerse. Vamos a actuar con todo el peso de la ley para denunciar a los violentos".

Y como fue anticipado, este lunes el subsecretario de Seguridad Urbana de Capital, Raúl Levrino, afirmó: "Hemos hecho la presentación legal a efectos de que se eleven todas las actuaciones al departamento de Asuntos Legales y se hagan todas las averiguaciones, informaciones y se convoque a testigos, a efectos de hacer los sumarios correspondientes. En este aspecto, seremos absolutamente severos y vamos a aplicar como corresponde la ley frente a hechos que lamentablemente interrumpieron un acto tan significativo para los ciudadanos de Mendoza".

“Ingresaron en forma violenta a la plaza e interrumpieron el acto, por otro lado agredieron física y verbalmente no solo al intendente, sino también a sus funcionarios y colaboradores que estaban acompañando. Interrumpieron el acto en donde habían padres, madres, chicos que iban a participar. También interrumpieron la circulación vehicular del vehículo del intendente", remarcó.

Explicó que por un lado está la parte administrativa "en el caso de los empleados municipales, que puede ser una suspensión o directamente una cesantía. Y en el caso puntual de lo contravencional, también hay una sanción". Y por el otro lado, "lo que es la vía judicial en el cual está contemplado dentro del Código Penal, lo que sería la intimidación pública".

Por último, tildó a los manifestantes como "una patota sindical que no plantea el diálogo, sino que plantea la agresión frente a los reclamos que responden a ATE y que en su mayoría era ATE, delegados de ATE, que no están vinculados con el municipio, y por supuesto también habían algunos empleados municipales. Había cinco preventores que no coinciden políticamente con el accionar de nuestro gobierno".

"Sin lugar a dudas el accionar de estos preventores no solo es lamentable sino que además son auxiliares de seguridad pública. Por lo tanto tienen la obligación de velar por el cuidado y la seguridad de todos los ciudadanos. Han cometido un error muy grave”", finalizó Levrino en diálogo con Canal 9.