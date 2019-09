Emergencia alimentaria: "No conozco en profundidad de dónde salen los recursos"

Este lunes, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirán para abrir un canal de diálogo, luego del reclamo de la central obrera para que se decrete la "emergencia alimentaria" en el país.

El miércoles pasado, mediante una carta pública, los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, habían reclamado al presidente Mauricio Macri la "urgente" declaración de emergencia ante "la grave situación social por la que atraviesan los ciudadanos, sumergidos en la pobreza e indigencia".

Y en Mendoza, fue consultado al respecto el candidato a gobernador, Rodolfo Suarez, quien celebró el proyecto pero advirtió que lo fundamental es determinar de dónde salen los recursos. “Todo lo que tenga que ver con las acciones solidarias con la gente que no la está pasando (bien), me parece bien. No conozco en profundidad de dónde salen los recursos. Las situaciones tienen que ser factibles, sino se generan expectativas entre la gente y después no se puede cumplir, porque no están los recursos", manifestó en CNN Radio Mendoza.

Asimismo, remarcó: "Festejo todo lo que tenga que ver con tener empatía con los que no la están pasando bien”.

Y puso cifras a la situación en Mendoza. “La provincia tiene un 30% de pobreza, desde hace muchos años. El 7% está por debajo de la línea de indigencia. Nosotros siempre decimos que eso no puede ser, por eso estamos planteando a futuro una provincia donde haya mucho más empleo, más inversiones, más empresas, porque generan el empleo privado genuino”, finalizó el intendente de Ciudad.