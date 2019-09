Maradona faltó a su primer día de trabajo en Gimnasia y Esgrima La Plata

A pesar de que los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata están en plena revolución por la llegada de Diego Maradona al banco del club, el Diez ya pegó el primer faltazo.

A Diego se lo esperaba para que condujera su primer entrenamiento luego de su presentación, pero no se presentó y generó incertidumbre en dirigentes, jugadores e hinchas triperos.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-8-15-54-0-diego-maradona-es-presentado-en-conferencia-de-prensa

El domingo, Maradona había prometido que no iba a faltar a ningún entrenamiento, "como dice algún gil periodista", había amenazado. Pero al primer día que debía cumplir con su promesa, falló.

La presentación en el Bosque

"Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, de mis hijos, pero el corazón creía que se me iba a reventar cuando salí a la cancha", afirmó en el inicio de la conferencia de prensa donde se dio la presentación oficial.

"Ahí me frenó alguien de arriba, no quiero ser un llorón, pero hoy me sentí en el cielo, vine a visitar a mi mamá otra vez, en la cancha estaba hablando con ella", agregó, al recordar a Doña "Tota".

Maradona estuvo acompañado por el presidente del club, Gabriel Pellegrino, y luego posó con una camiseta de Gimnasia con el número 10 y su nombre.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-8-14-50-24-diego-maradona-en-gimnasia-y-esgrima-la-plata-nos-vamos-a-jugar-la-vida

Sobre lo deportivo, insistió como dijo en la cancha del "Lobo" que no es un "mago" que sacará de la lucha por la permanencia en la Superliga de un día para otro al equipo. "Yo no prometo nada porque no soy mago, sino con el recibimiento de hoy sería suficiente", indicó.