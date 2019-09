Dejemos que la música hable

Para celebrar sus diez años de existencia, el instituto suizo IOIC -Institute of Incoherent Cinematograph- organizó una gira por Chile, Argentina y Brasil para mostrar, en distintas ciudades, un espectacular ciclo de cine mudo con improvisación musical en vivo. Mañana, a partir de las 18, el ciclo desembarca en la Nave Universitaria (Maza y España de Ciudad) con películas clásicas de ciencia ficción y documentales sobre expediciones espectaculares.

Desde el clásico de los clásicos Viaje a la luna, de 1902, hasta increíbles historias reales de aventuras en el Polo Sur y el Himalaya; todo estará deliciosamente musicalizado por artistas suizos y de nuestra provincia como Inti Pujol quien, en diálogo con El Ciudadano, expresó: “Muchas voluntades se juntaron para lograr esto, que nos pareció muy copado. Estamos muy emocionados”.

En Aventuras del cine mudo, Inti Pujol musicalizará el documental El Himalaya cinematográfico (1924), que narra una insólita incursión al pico más alto del mundo. “Nosotros vimos la película y preparamos lo que vamos a tocar, que es improvisación sonora. La dinámica es conocer la obra y en el momento hacer algo con los sonidos”, comentó la artista mendocina que recalcó: “Estamos intentando también mostrar un poco esto de la improvisación sonora y vamos a organizar otros eventos así. Creemos que Mendoza tendría que conocer más sobre este tipo de arte y vamos a trabajar para eso”.

“Tocamos con instrumentos inventados y sintetizadores, además hay un baterista que está fijo y un clarinetista. La base la hace la ‘bata’”, profundizó Inti con respecto a los sonidos que tendrán las películas del ciclo.

Además, la música profundizó que Aventuras del cine mudo “arranca con Viaje a la luna y termina con El mundo raro de HP Lovecraft, pero entre medio hay muchas cosas. Más temprano hay cosas más para la familia y después se va poniendo más fuerte”.

Por último, la música mendocina contó: “Para las personas que les interese el noise (un género musical bastante experimental), al evento lo va a cerrar Dave Phillips, que es un artista legendario e integró varias agrupaciones importantes”.

Sobre el ciclo

Para ver: Viaje a la luna, Viaje al planeta Júpiter, El motorista automático, Out of the Inkwell, Las aventuras del príncipe Achmed, El Himalaya cinematográfico, La exploración de la Antártida, El mundo raro de HP Lovecraft.

Después de las proyecciones cierra la noche el ruidista Dave Phillips.

Día y hora: mañana desde las 18.

Lugar: Nave Universitaria (España y Maza de Ciudad).

Entradas: $200 (generales). 2x1 para estudiantes y jubilados.