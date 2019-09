Barby Silenzi de 35 años de edad, levantó la temperatura de Instagram al subir una foto de ella en primer plano donde se la puede ver en bikini y añorando el verano.

"#retro 📸 #verano 🌞", publicó la morocha junto a la postal que tuvo más de 34 mil, Likes en unas pocas horas y todo tipo de comentarios, algunos de ellos fueron:

Cabe recordar que la bailarina está de novia con el cantante de cumbia conocido como “El Polaco” por lo que después de estar mucho tiempo sin pareja, Silenzi volvió a darle una oportunidad al amor y blanqueó el romance con el cumbiero. Siempre tuvieron feeling pero hubo mucha ida y vuelta hasta que, finalmente terminaran juntos.

Además Barby Silenzi es una de las figuras más llamativas del Súper Bailando.

Hace poco la ex Gran Hermano, le dedicó al cantante de cumbia un sensual posteo desde Salta. En él, se la puede ver a Barby en topless y de espalda. "De tarde... #saltalalinda ✨ @naturalbronze ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ Ph: @elpolaco" escribió ella al margen de la candente imagen.

Además, estuvieron juntos hace poco en un viaje en Bariloche, donde ella apareció en una foto junto a él y le dedico una de las frases de un icónico tema de The Beatles. "All you need is love ❤️ @elpolaco", le marcó junto a la postal de invierno.

Cabe recordar que Barby Silenzi, bailarina y vedette, es mamá de una pequeña niña de 4 años de edad, llamada Elena. La pequeña fue fruto de la relación que tuvo con Francisco Delgado, ganador del Gran Hermano 2015.

En sus comienzos la morocha de cuerpo tallado a mano, comenzó siendo parte de programas de televisión como “Fort Night Show” y el “Show de Johnny Allon”. Pero su salto a la fama no llegaría hasta ser parte de la edición del Bailando por un Sueño en el 2016.