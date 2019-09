Los astros pueden ayudarnos a comprender las personalidades de las diversas personas, ya que estás tienen influencias de los signos del zodíaco a los cuales pertenecen. Por eso para “leer” mejor a tus semejantes.

A la hora de estar en pareja, es bueno conocer las virtudes y defectos que astrológicamente nos determinan. Por eso en esta nota de El Ciudadano, vamos a analizar signo por signo del zodíaco, los defectos más comunes que tienen en el amor, ya que mientras antes tomes conciencia te será más fácil llegar a buen puerto.

Aries:

La impulsividad de Aries es llamativa. Sin duda un rasgo de su accionar, que debe revisar e intentar corregir para no lastimar sin querer al prójimo. Aries necesita más calma, ya que solo con sus palabras puede “herir de muerte” a sus semejantes. Ser sincero no significa que te querrán más Aries. Cuida el modo de dirigirte.

Tauro:

Este signo se caracteriza por ser un auténtico “cabeza dura”. La tozudez de Tauro no le permite comprender a su entorno muchas veces, ya que “enfrasca” en que solo él tiene la verdad. Aprende a escuchar Tauro. Además es un signo del zodíaco muy posesivo y eso es difícil de soportar para otros.

Géminis:

Tener la razón es la "meca de la perdición" para este signo zodiacal. Con tal de pensar que él la tiene en una discusión, recurrirá a todo tipo de artimañas lingüísticas. La manipulación a la larga o a la corta se hace evidente y no te querrán por eso Géminis, apréndelo. Además debes cuidar tu verborragia y no contar todo o a dar información de más. Aprende a “cerrar un poco el pico” y estarás mejor con tu pareja.

Cáncer:

Para Cáncer es difícil cortar un tema y dejarlo ahí. Muchas veces de pequeñas cosas hacen un mundo y crean así un gran problema, cuando en realidad era para mucho menos alboroto. Su impulsividad y vehemencia les genera situaciones innecesarias y evitables. Más racionalidad Cáncer, por favor.

Leo:

El “señor orgullo”. Leo quiere dominar todo lo que tiene a su alrededor y su actitud para lograrlo muchas veces termina cayendo muy mal en sus semejantes. Su soberbia no le deja ver a tiempo que debe ser democrático y consensuar. El poder que emana en sus acciones y pensamientos, es tan intenso que generalmente las personas terminan hablando a sus espaldas, ya que de frente no lo logran.

Virgo:

Tu meticulosidad y perfección en los detalles lo aleja muchas veces de las cuestiones fundamentales, ya que se queda haciendo hincapié en detalles superficiales. Virgo, no todo puede ser perfecto, estar limpio y ordenado, aprende a convivir con el “caos” junto a tu pareja y te verás mucho más enriquecido espiritualmente.

Libra:

Libra intenta caerles bien a todos. La misión es imposible, por eso muchos detectan que están sobreactuando y los tienen por falsos. Hay que ser más auténtico Libra, no todo te da lo mismo. Aprende a hablar a tiempo y a demostrar tus verdaderos sentimientos con quienes lo merecen. Tu pareja no te apreciará porque sonrías más sino porque le seas franco/a.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-6-10-51-27-horoscopo-estos-son-los-4-signos-del-zodiaco-que-tendran-mucha-turbulencia-en-septiembre

Escorpio:

El signo más resentido del zodíaco. Escorpio jamás olvida la vez que lo “miraste mal”. Tiene “una libreta a lo Pablo Escobar”, en el que anota todo lo que le producen y luego toma venganza. Tiene una enorme necesidad de hacer todo a su manera y no como el resto del mundo le dice. Soberbio y rencoroso, dos actitudes que debes trabajar para estar más en armonía con tu pareja Escorpio. Para amar hay que saber olvidar, toma nota Escorpio.

Sagitario:

De a una cosa a la vez Sagitario, no puedes llevarte por delante 500 proyectos al mismo tiempo. Necesitas orden y un método sino seguirás actuando caóticamente y nadie te comprenderá, por lo que acabarás solo. Este signo debe intentar trabajar la constancia y la estabilidad. Además recuerda que las personas no son inocentes en muchos casos, hacen lo que hacen por algún motivo. No te comas el cuento de que “fue sin querer”, madura Sagitario.

Capricornio:

Date un poco de espacio para pensar. No todo es trabajar, dormir y comer Capricornio. Las personas no son “muebles”, que simplemente corres de aquí para allá. Hay que aprender a imaginar, fantasear, reír, ser positivo. Tu terrenalidad extrema debes trabajarla porque si no siempre acabarás tildado de parco y mala onda por tu pareja.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-5-10-10-34-revista-gente-las-fotos-mas-llamativas-de-eva-de-dominici-embarazada-de-eduardo-cruz

Acuario:

No eres el “ombligo del mundo” Acuario. No siempre tienes que llamar la atención para decir “miren, aquí estoy yo”. Fluye Acuario, deja ser y solos recurrirán a ti pero si intentas llamar la atención a como dé lugar, solo acabarán dándote la espalda. Cede el protagonismo a tu pareja Acuario.

Piscis:

Soñadores e ilusos. A nadie le gusta despertar de un sueño agradable pero la vida es dura y muchas veces y se requiere acción o “mano dura”. Baja de las nubes Piscis. Este signo debe aprender a poner los pies sobre la tierra y no ser tan “colgado” con lo que sucede a su alrededor. Sus errores por distracción le pueden costar muy caro en el amor.