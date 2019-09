Maradona lo llamó a Messera y Estudiantes lo felicitó por su llegada

El flamante entrenador de Gimnasia de La Plata, Diego Maradona, se comunicó telefónicamente con Mariano Messera, uno de los históricos de la institución y quien asumió en forma interina tras la salida de Hernán Ortíz.

"Me escribieron allegados de Diego ayer a la tarde y después me llamó. Fueron 10 minutos y fue raro, fuerte. Uno que tuvo la posibilidad de vivir tantos años del fútbol en muchos lugares, nunca tuve la chance de hablar, con cruzarlo personalmente", admitió Messera en declaraciones televisivas.

Quien fue enganche del Lobo en sus épocas de jugador, recibió además un elogio por parte de Maradona, más allá de su intención de interiorizarse sobre los futbolistas de la Reserva.

"'Marianito, el domingo vení al Bosque que quiero verte para que me cuentes cómo está el club, cómo están los muchachos y los chicos de la Reserva', me dijo, y obviamente me puse a disposición", explicó.

Y agregó: "Me dijo: ´lo vamos a sacar adelante, tenemos que estar todos bien unidos, hay que confiar que lo vamos a sacar adelante´. Maradona tiene algo hasta por teléfono, una carisma especial, no sabés si tratarlo de vos o usted. Lo noté muy enchufado, con muchas ganas".

Además, recordó: "En el medio de la charla, hablando, me dijo que había que animarse a jugar, a gambetear, dijo que ya no se veían tantos caños ´como tiraba yo o como tirabas vos´. No podía creer que me estaba diciendo eso".

Lo cierto es que el próximo domingo a las 14:00 será la primera vez de Diego frente al plantel, en una práctica abierta en el estadio "Juan Carmelo Zerillo" de La Plata.

Mil socios y el saludo de Estudiantes

La revolución por Diego Maradona no frena en La Plata y en varios otros puntos del país, porque durante todo este viernes, los hinchas de Gimnasia (y del 10) se movilizaron masivamente hacia la sede para asociarse a la institución o regularizar su situación con las cuotas.

En la jornada del jueves, cuando lo que comenzó como un rumor terminó de convertirse en realidad y llegó la confirmación oficial por parte del Tripero, se incorporaron más de mil personas -más 800 solicitudes a través de la web- y el número se incrementa a medida que pasan las horas. Además, el mismo domingo habrá una oficina en 60 y 118, donde está el estadio, con el mismo fin.

Otro de los temas del viernes respecto de las repercusiones fue el esperado saludo de Estudiantes de La Plata, el clásico del Lobo.

⚽🔟 Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela 👏👏 pic.twitter.com/iSZFpurK6p — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 6, 2019

"Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela", tuiteó Estudiantes, con una foto de Carlos Bilardo y Maradona caminando en medio del Mundial 1986.

El abogado de Maradona, Matías Morla, citó el mensaje rápidamente y afirmó: "Que lástima que Verón (el presidente del Pincha) opine otra cosa".