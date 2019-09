Pipío Fernández quiere estirar su invicto en Tucumán

Cinco victorias en cinco carreras es el balance de Gabriel Fernández en este Campeonato Argentino de Motocross, que este fin de semana disputará su sexta fecha en el trazado Las Talitas de Tucumán.

El piloto mendocino buscará estirar su racha victoriosa en la divisional MX3B, donde se adjudicó las diez mangas disputadas hasta el momento, lo que le permite ser líder del certamen con puntaje perfecto. Tiene 200 unidades contra las 157 de su escolta, Estanislao Salanueva.

El actual campeón argentino, a bordo de la Yamaha 450 atendida por el equipo RPM Cross de Marcelo Sánchez, sigue demostrando su gran nivel conductivo en el máximo certamen a nivel nacional, como lo hizo algunas semanas atrás en Monte Maíz (Córdoba), donde conquistó su quinto triunfo del año.

"No llego de la mejor manera. Tuve una caída muy fuerte entrenando en bicicleta, y hace 15 días que no ando en moto porque estoy muy golpeado. Pero estoy contento porque voy al circuito donde el año pasado me consagré campeón, entonces voy motivado por esa parte", contó Pipío.

La actividad en el circuito tucumano arrancará este sábado, con los entrenamientos oficiales y las pruebas de clasificación. Mientras que el domingo se disputarán las dos finales, a partir de las 12.