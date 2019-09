Sagasti y Tanús presentaron su plan de viviendas con Alberto Rodríguez Saá

La candidata a gobernadora por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, adelantó que se proyecta un trabajo en conjunto, en varios temas, con la provincia de San Luis.

“Es un orgullo estar en Mendoza y que me haya invitado Anabel y quisiera votar en Mendoza porque es un fenómeno hermoso que una mujer sea candidata, es muy transformador y un cambio de paradigma positivo y le hará muy bien a la provincia” expresó Alberto Rodríguez Saá, gobernador de la vecina provincia, en el comienzo del contacto con la prensa.

Hoy me reuní con Anabel Fernández Sagasti, candidata a gobernadora de Mendoza por el Frente De Todos. ¡Muchas gracias por tu invitación y por la charla! Es un fenómeno hermoso para Cuyo que una mujer sea candidata, es un cambio de paradigma que hará muchísimo bien a Mendoza. pic.twitter.com/G5EIjn1IdS — Alberto R Saá (@alberto_rsaa) September 6, 2019

El puntano comentó que el plan de viviendas que proyecta la fórmula es muy interesante y que “tienen una buena mirada sobre la economía para poder cumplirlo, y una gran prudencia de no entusiasmar de más; lo tienen muy pensado”.

Los tres dirigentes coincidieron en destacar el efecto multiplicador que tiene sobre la economía la construcción. Rodriguez Saá adelantó, sobre su visita a La Paz, que la idea es trabajar en conjunto la infraestructura estratégica de ambas provincias en las zonas limítrofes: “por ejemplo, decidir que Mendoza haga una escuela para puntanos y mendocinos, y la provincia de San Luis un hospital, en el mismo sentido”, proyectó el gobernador.

Consultada por la situación actual, Fernández Sagasti opinó que hoy “la crisis no para de profundizarse, no sabemos cuál es el piso, nos tenemos que esforzar todos y el Estado para poner la espalda y tratar de que no cierren más comercios, no se abandonen más fincas y creo que Mendoza tendría que adoptar medidas para este momento de emergencia.”

Proyectamos construir 1500 viviendas por año e impulsar líneas de crédito accesibles para construcción de la primera vivienda, y para ampliación y refacción de hogares en zonas urbanas y rurales. @alberto_rsaa @JorgeTanus#VivíMendoza #AlgoNuevo #GanamosTodos #Mendoza — Anabel Fernández Sagasti (@afernandezk) September 6, 2019

La senadora nacional también confirmó la visita la semana que viene del gobernador de San Juan, Sergio Uñac

El plan de viviendas "Viví Mendoza"

-Contempla la construcción de 1500 viviendas por año.

Con financiamiento con el presupuesto actual del IPV y presupuesto provincial.

-Líneas de créditos para construcción de primera vivienda, ampliación y refacción (zonas urbanas y rurales)

Acuerdo firmado con el candidato a presidente Alberto Fernández.