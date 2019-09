Leo:

Dinero y finanzas:

Supiste esperar, tuviste paciencia inteligencia todo saldrá a pedir de boca tal y como fue planeado. Para llegar a esta situación requerirás del apoyo de otras personas a quienes se les tendrán que reconocer sus propios méritos, caso contrario puede haber sorpresas desagradables en el camino.

Leo recuerda que hay que hacer siempre lo correcto para evitar resentimientos, fastidios.

Puede haber exigencias que te parezcan excesivas Leo. Podrían estar abusando de tu confianza, de tu paciencia. Para evitar esto es mejor que tengas un diálogo fluido y sincero para que todas las partes se sientan representadas.

Amor:

En el amor encontrarás confianza y equilibrio pero si dejas tu orgullo de lado. Recuerda Leo que el amor se construye de a dos.

Atención, puede ingresar a tu vida una persona que te revolucione tu mundo. Podría hacer temblar tu relación de pareja. Deberás ser consciente de tus impulsos y dejarte llevar por la racionalidad.

Cáncer:

Dinero y finanzas:

Si una persona importante se alejó de ti, es porque te ha percibido como si no estuvieras a la altura del reto, lo que tienes que hacer para recuperar su confianza e interés es analizar cuales pueden ser las malas prácticas y tomar las decisiones correctas tendientes a resolver todo tu accionar laboral y profesional.

Hay gente a tu alrededor que quizás sea demasiado suave o temerosa y no sea capaz de tomar las decisiones indicadas por lo que se necesita un poco de mano dura, que tú sabrás aplicar Cáncer.

Amor:

Estás detenido y por eso experimentas una sensación de soledad. Hay que ser más temerario y aventurero y urge que sea así para que no dejes pasar oportunidades. Ese mal recuerdo tiene que quedar de lado de una vez. La tristeza y la pesadumbre pero no te servirán, por eso es menester cambiar la actitud y darle cabida a una persona que te observa de lejos.

Clamas por una solución, por algo que saque a tu relación de este estado de letargo, ya que no hay entusiasmo o deseo de experimentar cosas nuevas. Tendrás que dar el primer paso, no lo esperes de tu pareja y no sigas aguardando que vuelva lo que diste tal y como lo creas, simplemente actúa y de esa manera saldrás de la “telaraña” en la que te encuentras atrapada/o y experimentando sensaciones confusas o negativas.

Acuario:

Dinero y finanzas:

Te mostraste muy entusiasmado en un inicio pero conforme se fueron dando las cosas, te darás cuenta de que la cuestión que te interesa, no dará para tanto y eso puede incluir pérdidas. Todo debe llevarte a una reflexión profunda, acerca de en lo que se debe invertir y en lo que no. “No es oro todo lo que brilla” recuerda Acuario. Esto es evitable si tienes un protocolo bien establecido para analizar cada opción y analizar su factibilidad. De acá al futuro no se repetirán situaciones como estas ya que habrás aprendido la lección.

El costo de todo lo que planeaste y no salió será la frustración pero descuida, la dejarás de lado gracias a tu elemento, Aire, que deja las cosas sigan fluyendo rápidamente.

Amor:

Valórate más Acuario y haz que todos sepan quien verdaderamente eres. No te enredes con cualquiera. Te sentirás atraída/o por personas que tienen una vida muy complicada y eso en este momento de tu vida no te traerá cosas positivas a la larga. Piensa en el futuro Acuario.

Hay ciertas cuestiones que le terminan de gustar de tu pareja pero en la vida todo se trata de respeto así que tendrás que considerar esas cuestiones te guste o no. Esa persona llegó a tu vida con todo el “paquete”, sus cosas buenas y malas, hay que comprenderlo así.

No te aferres a esa vocación de querer cambiar la vida del otro. Solo te producirá más frustración.

Libra:

Dinero y finanzas:

Una situación te toma por sorpresa, algo inesperado, algo que quizás no sepas como manejar pero tendrás que ponerte al día, tendrás que aprender y utilizar todo lo que esté a tu alcance para salir adelante. El problema es que la sorpresa será tan grande que no sabrás que hacer y puedes sentirte desprotegido y sin brújula. Lo podrás resolver así como vino, de manera sorpresiva. La solución llegará de manera inesperada, no buscada ni explorada, por supuesto no debes conformarte con que el azar y el destino se encarguen de esto.

Tienes que poner mucho de ti y tus sentidos deberán estar más agudos y alertas que nunca. Así lograrás identificar a los culpables de tu situación, ya que no se trata solo de hechos fortuitos, hay culpables con nombre y apellido. Hay que encontrarlos y deberán pagar por sus malas obras.

Amor:

Ciertos cambios de actitud te pueden hacer sospechar que lo que está pasando es una infidelidad pero parece que la verdad dista mucho de ello. Más bien lo que puede ver son ciertas versiones mal intencionadas o habladurías que buscarán arruinar tu felicidad, tienes que tenés esto muy claro Libra.

Ten cuidado a quien escuchas, ya que podrías caer en trampas que lo único que intentan es destruirte. Presta atención a los consejos, porque hay personas que se acercarán con una sonrisa pero sus intenciones no serán positivas y buscarán quitarte tu buena energía.