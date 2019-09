Cascos y camperas para motos: ¿Qué elegir según mi uso?

Saber que moto queremos o necesitamos según nuestras necesidades o gustos es el paso más importante. Si bien con casi cualquier motocicleta podemos transitar el día a día, hay estilos bien marcados que nos definirán algunos “extras” como travesías en el campo en el caso de las Enduro o Trail o salir a la ruta como las Touring/Sport Touring o las Cruiser.

Algo similar va a ocurrir en cuanto a la indumentaria que elijamos para acompañar ese estilo de moto. Lo ideal es saber que funcionalidad buscamos en la prenda, ya que desde un principio vamos a encontrarnos con que la ropa con protecciones para andar encima de una moto es “armatoste” comparada con la ropa común y corriente. Es por esto que tenemos que buscar algo cómodo, que se adapte a nuestro día a día y que no nos sea un estorbo.

El casco es la parte fundamental. Con solo decir que alrededor del 70% de los accidentes mortales ocurren por lesiones en la cabeza es más que suficiente para hacer una inversión a conciencia en un casco. Como las motos, hay un casco para cada estilo que vamos a explicar:

Cascos Integrales

Casco Integral Shark

El que conocemos todos. Completamente cerrados que solo permiten la apertura del visor. Sin dudas los más seguros. Dentro de este grupo, nos vamos a encontrar con varias formas o subtipos: Están los integrales Clásicos, Deportivos, On/OFF (Enduro), Trail y Duales. Los dos últimos son una combinación entre los integrales clásicos y los de Enduro, pensados para la versatilidad de la ruta y la tierra, pero cómodos para ciudad.

Casco Trail Acerbis. Una variación más "aventurera" del casco integral tradicional.

Cascos Jet

Casco Jet LS2

Normalmente les decimos para “Scooter” y es que son eso. Cascos que no tienen mentonera y que tienen todo el frente abierto y que la cara solo será cubierta por el visor. No aptos para salir a la ruta por su escasa cobertura y resistencia a las velocidades permitidas en autopistas.

Cascos Rebatibles o Abatibles

Casco Rebatible/Abatible AGV.

Cascos que combinan la seguridad de los integrales con la comodidad de un jet. Poseen todo un mecanismo que permite subir el frente para dejar la cara descubierta y así hacerlo cómodo y fresco para ciudad pero que al cerrar todo el frente ofrece la seguridad de un casco completamente integro. Casi todos estos cascos tienen doble homologación, tanto jet como integral. La única contra es que en ellos el peso se incrementa debido al mecanismo de apertura.

Camperas

Ya sabiendo que casco vamos a elegir es momento de definir que tipo de ropa vamos a utilizar. En el mundo de las dos ruedas vamos a ver que se utilizan principalmente dos tipos de materiales. Uno es el cuero y otro es la cordura, una tela con mucha resistencia a la abrasión, derivada del nylon.

Para un look bien a la moda y urbano, el cuero nos va a venir muy bien, pero tenemos ciertas limitaciones. Si bien una campera tradicional de cuero (con un look urbano, no una campera deportiva de moto) nos va a proteger de una caída, esta carece de las ventilaciones necesarias para el verano o del abrigo suficiente el invierno. El principal problema es que apostar por una campera fabricada, en este material, exclusivamente para moto con abrigos desmontables, ventilaciones específicas o protecciones en codos, hombros y espalda nos va a suponer realizar un gran desembolso de plata que tal vez no tenemos o no estamos dispuestos a realizar.

Campera de cuero Dainese 8-Track (valor de 600 Euros aproximadamente).

Es por eso que buscar una campera de cordura nos va a suponer un abaratamiento en el presupuesto total, pero nos va a mantener la misma protección, que es el punto principal de nuestra búsqueda. Acá vamos a encontrarnos con varios estilos que podemos agrupar en dos grupos: Urbanas y Touring/Sport.

Campera Ninetoone By LS2. De estilo más urbano pero con todas las protecciones.

En las Urbanas vamos a encontrarnos con camperas que cuentan con protecciones en la espalda, codos y hombros, que tienen abrigos desmontables y que suelen ser impermeables pero que su diseño esconde su propósito. Son camperas que están pensadas para andar por la ciudad, para ir al trabajo, para ir a hacer trámites y que no aparentan ser la típica campera de moto. Pensadas para ser una prenda más en cuanto al estilo y que no resulten incómodas en la cotidianidad.

Campera LS2 Diane. De verano, sin abrigo. Posee un marcado estilo para nada casual.

Las Touring/Sport, en cambio, son las típicas camperas para ruta y viajes. Con cintas refractarias para que te vean de noche. Van a ofrecer las mismas características que las “Urbanas” en cuanto a protección, sin “disfrazar” el estilo. Acá suelen aparecer las versiones de verano, totalmente ventiladas y sin abrigo alguno, o las 4 Estaciones que como bien lo dice el nombre están pensadas para cualquier clima (son impermeables y tiene uno o hasta dos abrigos internos desmontables). En estas camperas vamos a tener las de corte clásico que llegan hasta la cintura o las tipo “Parka”, que llegan mucho más abajo y que suelen ser las que mayor abrigo ofrecen.

Campera Motorman. De estilo más Touring (Parka), ofrece un calce más cómodo y mayor cantidad de bolsillos.

Luego de un resumido paso por los distintos estilos de cascos y camperas, ahora que se viene la época ideal para viajar, está de más decir que siempre salgas con la mayor protección posible a la ruta.