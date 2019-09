Argentina - Chile: hora, TV, formaciones y árbitro

Argentina y Chile volverán a verse las caras esta noche, en un partido amistoso que se llevará a cabo en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, del cual no participará Lionel Messi por estar suspendido, pero sí jugará Alexis Sánchez, quien regresa al equipo trasandino.

El encuentro se disputará hoy a partir de las 23 en el estadio "Memorial Coliseum" de Los Ángeles y ambos elencos se medirán nuevamente luego de haberse enfrentado por el tercer puesto de la Copa América, partido que terminó en victoria del conjunto albiceleste por 2 a 1.

El entrenador Lionel Scaloni no contará con el capitán Lionel Messi, quien fue suspendido por la Conmebol por sus declaraciones en los vestuarios después de haber sido expulsado ante Chile mientras que Reinaldo Rueda no tendrá a Gary Medel, quien también vio la tarjeta roja en ese encuentro.

¿Qué equipo pondrá Scaloni?

El entrenador del equipo argentino no dio a conocer a los once que estarán frente a Chile, pero se estima que tendría previsto colocar a futbolistas que habitualmente son alternativos mientras que en el amistoso ante México colocaría a los titulares. Aunque esta situación no está definida y podría darse vuelta.

En la lista de Scaloni se destacaron las ausencias de Sergio Agüero y Ángel Di María, a la vez que sobresalió la presencia de Marcos Rojo, y la citación de jugadores que tendrán su primera experiencia en la Selección, como Leonardo Balerdi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Figal y Alexis Mac Allister.

Tras este encuentro, la delegación de Argentina se trasladará hacia San Antonio, en Texas, para encarar la segunda prueba que será el próximo martes a las 23 frente a México, elenco que dirige Gerardo Martino, en el estadio "Alamodome".

Probables formaciones

Argentina: Agustín Marchesín; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

DT: Lionel Scaloni.

Chile: Claudio Bravo; Óscar Opazo, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Sebastián Vegas o Alfonso Parot; Claudio Baeza, Charles Aránguiz, Diego Valdés, Ángelo Sagal o César Pinares, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.