Fuertes respuestas desde Mendoza a la reforma agraria que pretende Juan Grabois

Tras las expresiones del dirigente social afín al kirchnerismo Juan Grabois, de que el candidato a la presidencia por el Frente de Todos, Alberto Fernández, debería pensar en aplicar una reforma agraria en caso de ganar las elecciones, varios referentes políticos y productivos del país le respondieron.

Mendoza no fue la excepción, y los que salieron con los tapones de punta para desautorizar o contrarrestar las expresiones y el análisis de un hombre que asegura tener llegada directa al papa Francisco, inclusive ser su representante en la Argentina, fueron el presidente de la Sociedad Rural del Valle Uco, Mario Leiva, y la vicegobernadora Laura Montero.

El Ciudadano fue al pulmón agrícola del Valle de Uco, donde entrevistó a Mario Leiva, quien en breves declaraciones y muy molesto dijo: “Me interesaría saber qué piensa Alberto Fernández sobre la idea lanzada por este señor Grabois, sobre todo saber si, en caso de ganar, efectivamente pondrá en acción la reforma agraria. Creo que decir esto es de una incoherencia a la que el campo no debe responder”.

A pesar de su respuesta, le preguntamos qué pasaría con el campo si, en caso de ganar Fernández, se aplicara la reforma agraria propuesta por Grabois, a lo que respondió: “Produciría un desastre. No tiene asidero (la idea), porque el problema no es el volumen de la tierra de este país, si no quién la trabaja y cómo se trabaja. Por eso le reitero que no hace falta que el campo le responda semejante barbaridad a un hombre que se autoproclama representante del papa en la Argentina”.

“Estas ideas alejan al país del mundo”

Por su parte, la vicegobernadora Laura Montero mostró una mezcla de asombro y molestia ante la primera pregunta. “Se me vino a la cabeza una frase de Giovanni Sartori (NdeR: investigador italiano en el campo de la ciencia política, especialista en el estudio comparativo de la política) que dice: ‘ideologismos desmesurados, catástrofes prácticas’. Esto es lo que ha caracterizado al kirchnerismo, que tira estas ideas ideologizadas que tal vez puedan entusiasmar a alguna parte de la población. Algo que lleva a catástrofes seguras”, respondió.

Y agregó: “Yo soy ingeniera agrónoma y cuando transité la facultad hace 30 años, ya veíamos esto de la reforma agraria como una curiosidad de algo que había pasado en la historia. Algo que los sistemas productivos del mundo habían cambiado. Hoy enfrentamos un mundo globalizado, donde la transversalización de la ideología está haciendo revoluciones increíbles y donde se arman sistemas de complementación y colaboración en el campo para poder producir. Por lo que considero que hablar de reforma agraria es muy anacrónico”.

En cuanto a qué produce este tipo de ideas, expresó: “Estas cosas tienden a romper, porque alejan a la Argentina de lo que se tiene que acercar para fomentar un sistema competitivo de exportaciones”.

“Esto lo digo porque nosotros tenemos un capital natural per cápita que no nos alcanza para vivir con lo nuestro. Por lo tanto, si nosotros no mejoramos y ampliamos la productividad del campo, no podremos tener un nivel competitivo para salir a exportar, ingresando divisas. Si esto último no ocurre, no podemos aumentar el producto bruto per cápita”, consideró.

Haciendo una historia comparativa, Montero detalló: “Recordemos que en la década del 30 en nuestro país teníamos el mismo producto bruto per cápita que Alemania y Canadá. Tres décadas más tarde, después de las guerras mundiales y de que los países comenzaran a perfilar y establecer sus senderos de crecimiento y desarrollo, nuestra Nación quedó colgada en el tiempo”.

Después señaló: “De los muchos ejemplos que le puedo dar, es lo que sucedió con los denominados Tigres Asiáticos que hoy son importantes exportadores de tecnología y con un imponente productor bruto per cápita mundial. El caso de Noruega, nación petrolera que también se abocó a las altas tecnologías con uno de los productos brutos per cápita más grandes del mundo. En cambio nuestro país no definió ni define su sendero”.

La vicegobernadora dejó su opinión de lo que debería hacer nuestro país y fue muy dura con Grabois: “Ideas como esta de la reforma agraria, lo único que hacen es alejarnos con ideologizaciones. Son cuestiones anacrónicas frente a una realidad que debería construirse en base a un país desarrollado, eficiente y capaz de producir recursos que generen producción, trabajo y bienestar a su gente. Por lo que a este señor lo considero un irresponsable”.

