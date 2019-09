Garantizan las clases en Mendoza en medio del paro docente

Los gremios docentes nucleados en CTERA llevan a cabo hoy un paro nacional en solidaridad con los maestros de Chubut, que reclaman por el pago de sueldos adeudados y fueron desalojados violentamente el pasado miércoles de una protesta por parte de integrantes de un sindicato petrolero.

La medida de fuerza incluye una movilización a las 10 hacia la Casa de Chubut, ubicada en Sarmiento 1172, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

"Los trabajadores fueron agredidos físicamente por patotas de civil y posteriormente reprimidos por la Policía provincial, donde resultaron heridos 5 compañeros, impidiéndoles el justo derecho a reclamar en democracia", sostuvo la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Mientras en Mendoza, la Dirección General de Escuelas garantizó que las escuelas funcionarán con normalidad. Jaime Correas, destacó: “Ha sido una sorpresa y cuando vemos cuál es el tema nos resulta insólito pensar que por una situación sucedida entre sindicalistas en Chubut, se le suspendan las clases a un chico en Mendoza, eso habla más de quienes adhieren a ese paro que lo que va a suceder”.

Con respecto a la jornada de hoy, aclaró: “Obviamente las clases mañana (por hoy) se dictan normalmente, las escuelas estarán abiertas y hay que ir todos a clases”.

En una entrevista brindada a CNN Radio Mendoza, agregó: “Incluso se ha puesto otra causal que tiene que ver con el tema salarial y recuerdo que en Mendoza hay cláusula gatillo mensual, con lo cual los salarios están acompañando a la inflación, sin contar que se acaba de aplicar el sistema de zona que ha mejorado los salarios de casi el 70% de los docentes”.

Para Correas: “El gremio, mintiéndole a los afiliados, diciéndoles que ya se pasó el 26% de lo acordado salarialmente y recuerdo que el SUTE no acortó que la cláusula gatillo se ponía en funcionamiento después del 26%, sino que era mensual, con lo cual viene de principio de año y eso todos los docentes lo saben”, y concluyó con una lectura política, agregando: “No sé si es desestabilización, es sí una dependencia alarmante de la dirigencia sindical mendocina de órdenes que les llegan teledirigidas desde Buenos Aires. Ellos siempre apelan a esto de que mientras peor mejor, siempre incluso inventan cosas para poder justificar acciones que no tienen ninguna justificación. Además, el año pasado el SUTE, perjudicando a los docentes, rechazó la cláusula gatillo mensual que tomó Ampros, o sea, no hay manera de justificarlo, tiran una bomba de humo donde dentro de esa bomba todos los gatos son pardos pero no hay manera de justificarlo, esto hay que aclararlo y mañana todos los chicos deben ir a clases”.