Tini Stoessel levantó la temperatura de las redes sociales al revelar un adelanto del material audiovisual que está trabajando.

Este viernes 6 de septiembre la novia de Sebastián Yatra, presentará “Fresa”, su nuevo clip. El video y tema es muy esperado por todos los fans de la joven y bella argentina.

Para que sus seguidores, no terminen “caminando por las paredes”, la intérprete de “Suéltate el pelo” adelantó en su cuenta de Instagram un poco de lo que se viene y la verdad que es ¡una dinamita!

La hermosa Tini Stoessel aparece en las imágenes haciendo algunos movimientos muy sexys y luciendo un outfit primaveral rojo que hizo arder las pantallas de los celulares.

Además, “Fresa” tiene un ritmo muy pegadizo y ¡una letra muy hot!

A través de Instagram y Twitter, Tini adelantó algunas de las imágenes del nuevo hit próximo a estrenar.

El video con el adelanto de "Fresa"

“Cuando tú me toca, como me provoca, cuando tú me besa de pies a cabeza, sé que a ti te gusta tu gustan mis labios de fresa, baby…” canta Tini en el adelanto de su nuevo video. Claramente la dulce jovencita que supo ser Violetta, quedó atrás.

Además la acompaña en “Fresa”, el cantante colombiano de reggaetón Lalo Ebratt.