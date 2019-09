Desde Banco de Alimentos aseguran que la situación alimentaria es compleja

Movimientos sociales coinciden en que hay que declarar la emergencia alimentaria. ¿Qué implicaría esta designación? Principalmente, que el Ejecutivo reasigne partidas presupuestarias, dirigiendo fondos a merenderos y comedores.

Sobre la búsqueda de donaciones, habló la presidenta del Banco de Alimentos Mendoza, Alejandra Goldsack, quien aseguró que la demanda en la provincia "es terrible" y comentó que atienden "a 31.500 personas y 84 organizaciones, pero hay muchas en lista de espera porque no alcanzan los alimentos, y no es porque hayan disminuido las donaciones".

Remarcó que el "compromiso que tienen muchos empresarios con el programa de responsabilidad social lo tienen muy incorporado. Los supermercadistas de Mendoza también se suman a esto y nos llegan las donaciones. Estamos moviendo, algunos meses, un recupero de 100 mil kilos de alimentos".

El procedimiento

“Lo que hacemos es recuperar de la industria un alimento que se puede consumir pero que no está apto para su comercialización. Por lo general no se pueden vender porque hicieron demás o porque tienen un defecto de packaging o porque está cerca de la fecha de vencimiento. Y en esos casos lo que hacemos son operativos. Pero también hay gente que dona de manera particular, a veces pueden donar 300 pesos por mes, o donar 4 horas voluntarias, donar e ir con su vehículo a retirar algo y traerlo, porque todas son formas de ayudar”, explicó Goldsack.

Emergencia alimentaria

Sobre la emergencia alimentaria dijo: “Si decretan esta ley, a nosotros no se nos soluciona nada porque no tenemos nada que ver con el gobierno".

Asimismo señaló cuántas personas hay en lista de espera: “Hay como 20 organizaciones en lista de espera. Hay organizaciones que tienen 50, como hay otras que tienen 200 y otras 900. Los alimentos más demandados son leche en polvo y después todo lo que tiene valor nutricional. También apostamos al tema de la educación y al valor nutricional”.

En tanto indicó a donde pueden dirigirse aquellos que quieran hacer una donación: “Van al Banco de Alimentos que funciona en Minuzzi y Costanera, de 8.30 a 16 hay gente. Sino pueden llamar al teléfono 4244044 y ven cómo se pueden comprometer”.