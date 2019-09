La cantante estadounidense de reguetón, Becky G, le dedicó en las últimas horas un sentido mensaje a su novio a través de su cuenta de Instagram.

La cantante de Sin Pijama y Mayores, utilizó su red social preferida para subir algunas fotos románticas y con un velo artístico de ella y su pareja, Sebastián Lletget quien cumplió 27 años.

“Quiero desearte el cumpleaños más feliz. A medida que pasan los años desde que te conocí, tuve la oportunidad de verte crecer. “Inspirador” es una de las muchas palabras que definiría la experiencia de estar a tu lado. Aunque todavía eres muy joven, 27 será un año especial para ti y para el hombre en el que te estás convirtiendo”, comenzó diciendo la amiga de Natti Natasha a su novio que es futbolista de profesión.

“El viaje de autodescubrimiento nunca termina. Realmente estás entrando en tu viaje y me emociona ser parte de ello. Conoces lo incómodo, has vivido lo agotador y has superado muchos desafíos en tus 27 años de vida”. Para concluir, Becky le deseó un hermoso año. “Ahora empiezas este nuevo capítulo con más experiencia, más conocimiento, más autoconciencia y más sabiduría. Rezo para que este año te traiga tanta luz, claridad, tranquilidad y, sobre todo, felicidad. Te lo mereces”, reflexionó Becky G junto a una galería de imágenes en blanco y negro en las que aparece Lletget con el Arco del Triunfo de París de fondo pero también otras postales de él junto a ella incluso en una de las fotos aparece la dulce pareja dándose un beso.

Las fotos de Becky G y su novio tuvieron más de 580 mil Likes en la popular red social y también obtuvieron miles de comentarios. Algunos de ellos fueron:

"CUANDO ELLA DECÍA QUE LE GUSTABAN MAYORES NO ERA MAYORES DE EDAD ....ERA DE TAMAÑO....JEJE"

"Me encanta como te expresas 💕"

"Que Viva el Amor! Bendiciones mi preciosa!💕"

"🎶Y el anillo para cuando?🎶"

"Pensé que era Maluma🤦🏽‍♀️😂😂😂❤️"

En fin, la cantante aprovecha a full el presente y está felizmente en pareja. Además Becky G fue nominada a artista del año en la categoría femenina para los premios Billboard Latin Music Awards. La intérprete viene siendo nominada desde el 2017 sin embargo nunca pudo alzarse con uno.