Pérez Esquivel: "Se ha privilegiado el capital financiero sobre la vida del pueblo"

Visitó nuevamente la provincia el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Desde su llegada desplegó importantes actividades, que incluyó el contacto con docentes y alumnos secundarios y universitarios. Esto lo llevó a visitar una escuela de nivel medio que lleva su nombre y exponer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.

Pero también vivió intensos momentos con vecinos de las humildes y populosas barriadas de La Favorita y Sierras Altas. Allí la actividad de Nobel se centró en el diálogo directo con la gente que previamente había sido convocada por la biblioteca Popular Fuente de Sabiduría y Red Puentes, lugares donde Pérez Esquivel se expidió sobre la pobreza en el país.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-4-7-53-57-portezuelo-del-viento-nuevamente-en-el-foco-de-las-polemicas

El Ciudadano dialogó con el visitante en un tramo de su recorrido. Fue en su paso por el colegio secundario que lleva su nombre, ubicado en la calle San Juan, de Ciudad. Allí empezó hablando del motivo de su visita al establecimiento. “En su momento me encontré con la directora en Buenos Aires, quien con amabilidad me invitó a estar en este colegio, al que no es la primera vez que vengo”, indicó.

Acerca del diálogo que tuvo con los alumnos, destacó: “Siempre para mí es importante compartir un buen momento con los alumnos y de ello rescato la riqueza del diálogo. Sobre todo en el momento tan particular que está viviendo el país”.

“Desde luego –agregó–, que hablar con los alumnos es muy importante. Es otorgarles un sentido de vida y de esperanza frente a los desafíos que van a tener en el futuro. Considero que educar es educar a mujeres y hombres para la libertad, con conciencia crítica, con valores de la unidad de un pueblo”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-3-20-31-1-realizaran-el-primer-encuentro-de-politicas-publicas-de-vanguardia

En cuanto al hecho de que un establecimiento educacional lleve su nombre, dijo: “Siento gran honor que la escuela lleve mi nombre, como sucede en otras escuelas, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Olavarría, en la escuela de la Universidad del Centro, el establecimiento se llama Ernesto Sábato. Ese gran escritor y luchador por los derechos humanos, que fue un gran amigo, merece ser recordado en una escuela”.

“Duele la pobreza de la gente”

Al pedirle definiciones de la coyuntura económica y social de la Argentina, el Nobel de la Paz respondió que “por ahora se hace imposible cambiar esto. Nos están llevando a un sistema de destrucción y desintegración, que le duele a nuestra sociedad.No es una política solo de la Argentina, porque esa política se muestra en todo el continente latinoamericano”.

Al pedirle ejemplos, resaltó: “La guerra judicial que se ha desatado en Brasil. Ahí hay un hombre que ha hecho muchísimo por la paz y la unidad del pueblo de esa nación, como Lula. Sin embargo hoy está preso”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-3-17-28-33-20-mil-estudiantes-mendocinos-participan-del-operativo-nacional-aprender-2019

“A propósito, el 12 de septiembre lo iré a visitar a la prisión donde lo tienen. Para mí es un hombre con gran sentido solidario, pocas veces visto en mis últimos 40 años, tiempo que destaco de nuestra amistad”, anunció.

Cuando se le indicó que el tema le hace mostrar dolor, afirmó: “Sí, totalmente. Me duele mucho la pobreza e indigencia que pasa el pueblo de nuestra nación. Aquí no tendría que haber niños pobres; en realidad, no tendría que haber pobres. El hambre es un crimen y creo que hay que combatirlo. No puede ser que en un país tan rico como la Argentina haya niños desnutridos y que ello los lleva a la muerte”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-3-15-56-36-habilitaron-el-puente-que-conecta-la-av-boulogne-sur-mer-con-el-corredor-del-oeste

Finalmente, el visitante aseguró que “nuestro país tiene de todo para poderlo habitar dignamente. Algo que hoy lamentablemente no es así. Creo que se ha privilegiado el capital financiero sobre la vida del pueblo”.