Gabriel Batistuta le dijo "no" a Maradona para dirigir Gimnasia

El exdelantero Gabriel Batistuta descartó el ofrecimiento que le realizó Diego Maradona para incorporarse al cuerpo técnico que podría comandar en Gimnasia y Esgrima La Plata, debido a que debe someterse a una operación en el tobillo.

"Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando", expresó el "Bati" en un tuit en su cuenta oficial.

Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!! — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 4, 2019

En ese sentido, el ex delantero de la Selección argentina, y compañero de Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994, aclaró: "Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!!".

¿Que tiene Batistuta en su tobillo?

Gabriel Batistuta, de 50 años, sufre desde hace varios años de intensos dolores en los tobillos, producto de su carrera profesional y debido a eso se someterá a una operación que consistirá en colocarle una prótesis en el tobillo.

El "Batigol", en los últimos meses se desempeñó como comentarista televisivo para diferentes cadenas deportivas, y en el fútbol argentino se desempeñó como mánager de Colón de Santa Fe. Maradona, además de Batistuta, quiere sumar a su cuerpo técnico.