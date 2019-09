Quemar neumáticos para combatir heladas no es eficaz y contamina

Ante la preocupación por los daños que ocasionan las heladas, muchos productores optan por quemar neumáticos para así mantener el suelo limpio de maleza. Lo cierto es que esta práctica lejos está de ser eficiente, solo cubre de humo el aire y no detiene la helada.

“Todavía no tenemos evaluación preliminar de los daños, porque la manifestación en los cultivos por efecto de una helada no se pueden ver tan repentinamente, en algunos casos sí cuando las flores están expuestas por ejemplo. Pero como dice la ley, para comenzar con una evaluación hay que esperar unos 15 a 20 días", informó el coordinador de Investigación y Desarrollo de la Dirección de Contingencias Climáticas, Martín Cavagnaro.

Aún así, manifestó que "con las temperaturas que se han producido en el Valle de Uco y oasis Sur, con seguridad vamos a tener nivel de daño. Lo mismo pasa en el Norte y el Este donde están avanzados los cultivos, cuando cuaje sabremos el daño pero no podemos precisar el nivel".

Tanto ayer como hoy, las mínimas no superaron los 2 o 3 grados en el Gran Mendoza y en el Valle de Uco casi -7 grados.

Cavagnaro brindó algunas recomendaciones para combatir heladas: “Generalmente los métodos que se usan son los más difundidos, el problema es cuando tenemos una helada de mucha duración como la del lunes en la noche. En el Sur han sido casi 10 horas de heladas, es un costo muy alto afrontarlo. Lo que puede hacer un productor es afrontar las primeras 2 o 3 horas, después se acaba el combustible, hay problemas con la cantidad de agua colocada en aspersores".

“La quema de neumático no entrega las colorías que puedan ser efectivas para la defensa del agro, aparte se genera una nube negra que es muy contaminante, densa, oscura y particular, que evita el paso de rayos solares para calentar el suelo. Con la nube densa, durante muchas horas, el suelo no se pudo calentar por más horas. No es útil, muy contaminante, no quemen cubiertas, aparte está prohibido”, reiteró al finalizar.