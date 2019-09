Mendoza: por las heladas se declaró la Emergencia Agrícola

Martín Kerchner, el ministro de Economía de la provincia de Mendoza, anunció en las últimas horas que se declarará la Emergencia Agrícola a raíz de las heladas tardías (además hubo heladas negras) que se produjeron en los últimos días.

El pedido lo hizo el gobernador Alfredo Cornejo, explicó a los medios en las últimas horas Martín Kerchner.

Además el funcionario explicó: “Esta ley, con mayores beneficios desde 2018, exime a los afectados del pago de ATM y suspende vencimiento de créditos con organismos oficiales”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-4-9-24-30-zaldivar-realizara-los-controles-oftalmologicos-de-una-nueva-mirada

Las medidas permitirán a los productores mitigar el impacto del fenómeno climático que se manifestó con dureza en los últimos días.

Además Kerchner ratificó que se amplía el vencimiento del Seguro Agrícola al próximo 16 de septiembre.

Por otro lado el funcionario destacó que ya se encuentra abierto el registro para que los productores hagan las denuncias correspondientes.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-4-7-53-57-portezuelo-del-viento-nuevamente-en-el-foco-de-las-polemicas

¿Qué son las heladas negras?

Las heladas negras se producen cuando la temperatura baja por debajo de los 0ºC pero no se forma escarcha. Esto es debido a que el aire es tan seco que la temperatura no iguala a la de rocío y por tanto no se produce condensación ni formación de escarcha. El cielo cubierto o semicubierto o la turbulencia en capas bajas de la atmósfera favorece la formación de este tipo de heladas.

Estas heladas negras son temidas en el campo debido a los daños que producen.Este frío seco ataca directamente la estructura interna de las plantas haciendo que los cristales de hielo en forma de cuchillos que se forman en las células vegetales la desgarren y las membranas internas se secan debido al propio proceso de congelanción. Todo eso se traduce en ese aspecto negro que cogen de repente los tejidos vegetales como en las hojas o tallos jóvenes pudiendo morir la planta entera si los daños afectan a partes vitales.

Las heladas negras son muy dañinas cuando las plantas se encuentran en estado vegetativo activo.Si se dan en invierno,los árboles caducos por ejemplo no sufren daños ya que la actividad celular es muy baja, informa meteomostoles.