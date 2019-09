Los Pumas ya están en Tokio y se preparan para enfrentar a Inglaterra

Argentina ya está en Tokio y entró en la cuenta atrás de su partido decisivo contra Inglaterra, el sábado en la capital japonesa, que sus jugadores califican de final.

Mientras los Pumas preparan ese duelo contra el XV de la Rosa, en el que se juegan el pase a cuartos, Escocia, en el único partido de la jornada, derrotó por 34-0 a Samoa, con punto bonus incluido, con lo que sigue vivo en su objetivo de pasar a la siguiente ronda. Argentina sabe que el partido contra Inglaterra es a todo o nada. Si pierde se queda fuera.

"Para nosotros es una final y vamos a ir con todo. Sabemos que si perdemos nos quedamos afuera. No hay otra opción que ganar. Estamos mentalizados para eso. Creo que es el partido mas importante de mi vida. Ganándolo tenemos una gran posibilidad de pasar", afirma el segunda línea Tomás Lavanini.

El forward de 26 años fue titular en los dos primeros partidos, en la derrota del debut ante Francia (23-21) y en la victoria en el segundo frente a Tonga (28-12).

El revés ante los Bleus no les deja otra opción que ganar a Inglaterra para lograr uno de los dos primeros puestos del Grupo C que dan a cuartos. Una derrota, haría que el último partido ante Estados Unidos, el 9 de octubre, no tuviera ninguna trascendencia.

"Es una final. Somos consciente de cómo está la clasificación y de que no podemos perder. Es el partido mas importante. Significa todo. Pero no debemos caer en ansias o nervios. La cabeza tiene que estar preparada para la final que se viene", confirma el wing Ramiro Moyano.

Las claves para ganar ese partido, según los jugadores argentinos, pasan por no errar tanto en los tackles como en los dos primeros partidos y evitar penales debido a los buenos pateadores que tiene Inglaterra.

"La defensa siempre es la bandera de nuestro equipo. Veníamos defendiendo muy bien y en estos dos partidos hemos errado más tackles de los normal. Sabemos que el sábado no podemos errar ahí. Si erramos vamos a estar bajo presión", afirma Lavanini.

"Fue una cuestión del tackle, ya que en cuanto a la táctica estábamos bien parados. Faltó confianza para ir a tacklear. Debemos estar sólidos y firmes, y salir rápido para meterles presión a ellos. Tenenos que tratar de jugar en su campo, que jueguen en contra que no puedan avanzar", señala Moyano.

Contra Francia, en el primer partido se alcanzó un porcentaje del 81% en tackles y en la victoria contra Tonga un 78%. Lejos estuvieron del más del 90% de sus dos rivales.

Una de las asignaturas pendientes de Los Pumas es mantener el nivel de juego en los 80 minutos, algo que no lograron en los dos primeros partidos, jugando bien solo en uno de los dos períodos de cada encuentro y bajar mucho el nivel en el segundo.