Con una intrigante frase, 'Stranger Things' anunció su cuarta temporada

Después de una apasionante tercera temporada, era necesaria una cuarta temporada de Stranger Things, y en realidad Netflix siempre tuvo en mente la realización de nuevos capítulos.

Ahora por fin llegó la confirmación oficial: se viene Stranger Things 4.

Con un video lanzado en Twitter acompañado de una intrigante frase, la popular plataforma on demand dio algunos indicios de cómo serán los nuevos episodios, o mejor dicho donde ocurrirán.

En el adelanto se esucha un reloj y el grito de un demogorgon, además se lee un cartel que dice: "Welcome to Hawkins (Bienvenidos a Hawkings)", pero justamente, lo que se avisa en este tráiler es: "We’re not in Hawkins Anymore (Ya no estamos en Hawkings)".

Por lo tanto, podemos suponer que la historia de esta cuarta entrega de capítulos no ocurrirá en el pueblo ficticio en el que sucedieron la mayoría de los hechos de las temporadas anteriores.

Si bien no se reveló la fecha oficial, se estima que la cuarta temporada de Stranger Things llegará en 2020.

Mirá el tráiler de Stranger Things 4