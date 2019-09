Mariana Carbajal presentará 'Yo te creo hermana' en la Feria del Libro

Desde el 30 de agosto, se está desarrollando en el espacio cultural Julio Le Parc una nueva edición de la Feria del Libro de Mendoza, dedicada a Antonio Di Benedetto, Juan Draghi Lucero e Iverna Codina.

Y la periodista argentina, referente en el país en temáticas de género, Mariana Carbajal, formará parte del ciclo presentando su libro Yo te creo hermana. Tendrá su espacio el miércoles 4, a las 21.

“El libro es un compendio de voces en primera persona, mujeres y otras identidades femeninas que cuentan lo que nos pasa por ser mujeres. Quien lea el libro se va a sentir reflejada. Esos relatos también atraviesan los micromachismos, hay voces de una exsenadora de San Juan, diputadas, mujeres del sindicalismo, exalumnas, de quienes trabajan en oficinas de sistemas, en el ámbito hospitalario, en el deporte y va tratando de cubrir todos los espacios. La idea es un relato federal. Como viajo bastante, me dediqué a recolectar estas historias en distintas ciudades, distintos perfiles y distintas edades", adelantó Carbajal en CNN Radio Mendoza.

"Hay adolescentes, pre púberes, hasta mujeres de 90 años. También en el ámbito de mujeres privadas de libertad o lo pasó durante la última dictadura militar, también lo que pasa cuando un cura abusa de ellas. La propuesta es que podamos entender que esto nos pasa no porque tengamos la culpa, muchas se callan y no lo cuentan porque creen que tienen la culpa o que no les van a creer, sobre todo en los pueblos más pequeños. La idea del libro es mostrar todo eso", agregó.

Explicó que el título deriva de aquellas historias calladas, que muchas veces no son contadas por "vergüenza de lo que pasó" o porque "pensamos que no vale la pena contar". "Creo que el primer paso para la reparación tiene que ver con una escucha empática".

Aclaró que "también es un libro para varones, porque muchas veces no entienden qué nos pasa cuando hacen comentarios sexistas. Comentarios estigmatizantes, conductas que son descalificantes, que a veces ellos no toman conciencia en ese ámbito de cofradía o está naturalizada. Me parece interesante que empiecen a entender por qué a veces estamos tan enojadas cuando salimos a protestar a las calles".

"La mayoría de los hombres no son violentos, eso tenemos que destacar. Tal vez estamos todos empapados del machismo, estamos aprendiendo a deconstruir esos lugares. Es interesante porque ayuda a hacer el clic a quienes están interiorizados con la temática, el libro ayuda a repensarse", remarcó.

Deconstruir para construir

Y desde su mirada de periodista, manifestó "somos consultadas cuando nos llaman para opinar por el precio del aumento del tomate, pero para analizar medidas económicas llaman a un economista. Esas son lógicas que romper, somos la mitad de la población y no estamos reflejadas ni delante ni detrás de la noticia. Aparecemos como víctimas o desnudas en la televisión. Siempre están enfrentándonos unas a otras. También está la idea de maternidad como único destino de las mujeres, es como que somos incompletas mientras no seamos madres. Hay un montón de aspectos para analizar de los medios de comunicación y el lugar en que aparecemos".

Expuso el "machismo" en su ambiente laboral y aseveró "estamos en un momento de crisis donde falta trabajo para periodistas. Hay cambios con las nuevas tecnologías y cambios en el consumo, pero es necesario este repensar los medios de comunicación. El machismo se señala y reconoce con más avidez. Esto tiene un costo, también una responsabilidad social y empresaria de los medios de comunicación para construir una sociedad más igualitaria".

