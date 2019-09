Chacras de Coria: Ramón llegó a votar en la 'Ramoneta'

Cerca de las 9.15 de la mañana, llegó al colegio San Nicolás de Chacras de Coria, el candidato de Protectora José Luis Ramón. Al establecimiento llegó en la conocida Ramoneta, un Citroen Mehari modelo 80, color blanco.

En el contacto con la prensa, Ramón aseguró que esta elección se trata del "corolario de muchos sueños que tengo desde muy chiquito. Contaba en el libro que publicamos hace poquito, que este sueño de llegar a la política para modificar algunas cosas, nació cuando tenía 13 años".

"Fueron más de 25 años de hacerlo desde la sociedad civil, que es algo muy difícil que requiere de tener compromisos muy fuertes", dijo el candidato.

Además volvió expresar su mensaje con fuerza: "Yo voy a ser el próximo gobernador de Mendoza, los partidos que han hecho la polarización no han tenido en cuenta a Protectora. He recorrido 3 veces toda la provincia, he llevado una bandera y un libro; lo he hecho en cada departamento de Mendoza".

El candidato de Protectora adelantó cómo será el resto de su jornada: "Termino de votar y salgo a fiscalizar a todas las escuelas donde podemos tener un disgusto".