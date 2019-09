Argentina ante el desafío de mejorar en los tackles contra Inglaterra

Argentina erró muchos tackles en sus dos primeros partidos contra Francia y Tonga en el Mundial. Su porcentaje en la derrota contra los Bleus fue de un 81%, mientras que en la victoria frente a los isleños se bajó al 78%.

Unos guarismos que parecen insuficientes para enfrentar a Inglaterra, el sábado en Tokio, en el partido decisivo para Los Pumas en su objetivo de pasar a cuartos de final.

"Contra Tonga, en el primer tiempo, tuvimos casi un noventa por ciento de efectividad, lo que no pasó en el segundo, que bajamos a setenta. La idea es estar en el noventa por ciento en el tackle, ese es el desafío que nos pusimos y que tenemos contra Inglaterra", señaló Nicolás Fernández Miranda, asistente del técnico, Mario Ledesma.

"Inglaterra es un equipo muy sólido, con muy buena posesión, que juega un rugby directo, físico, posicional y también muy efectivo, que llegan y suman. Tenemos que seguir mejorando en la obtención. En el scrum y en el line estamos bien. Tenemos que aprovechar más las oportunidades que tenenos y hacer tries. Y después no tener tantos altos y bajos en defensa. Por momentos defendemos muy bien y otros que entramos en duda. Fallamos tackles que un equipo de este nivel no se debe errar", añadió.

Contra Francia (derrota por 23-21), Argentina jugó muy bien en la segunda parte, sin poder evitar la derrota, mientras que ante Tonga fue el revés, con media hora muy buena, que se cerró con un 28-0 favorable para acabar ganando por 28-12.

"Nos quedamos con esa primera media hora y con el objetivo que se transforme en 80 minutos. Es cierto que el equipo ha tenido dos caras, pero si lo miranos desde el lado positivo tenemos una cara buena y esperemos volcar todo para el lado de esa cara. Eso es lo que anhelamos. Tenemos una semana para prepararnos lo mejor posible contra Inglaterra", indicó.