La candidata a gobernadora por el Frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti votó este medio día en la mesa 658 de la escuela Tropero Sosa de Godoy Cruz y fue abordada por una multitud de medios.

La senadora, aclaró al llegar que iba a emitir su sufragio en primera instancia y luego iba a conversar con los medios de comunicación.

"Un día democrático siempre que uno viene a votar lo hace con mucha esperanza. Deseo que los mendocinos hoy voten con su corazón para vivir mejor, para recuperar la dignidad que hemos perdido", empezó diciendo Sagasti al salir del colegio luego de haber votado. "Estoy feliz, viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Trato de vivir este día con mi familia, mis amigas y muy esperanzados en que sinceramente podemos estar mejor" continúo.

En torno al contacto con figuras políticas como Alberto Fernández y CFK, la candidata a gobernadora por el Frente Elegí reveló: "Estuve hablando hasta recién con Alberto Fernández, que está muy pendiente de lo que pasa en Mendoza. Con Cristina todavía no he tenido la posibilidad de hablar (por hoy). Hablamos ayer, obviamente y también está muy pendiente, seguro que en el día nos comunicamos", aclaró Anabel al tiempo que agregó: "A ella (Cristina) le conté las sensaciones, lo lindo del proceso, que para nosotros ha sido muy hermoso. He recibido mensajes de muchos mendocinos y dirigentes a nivel nacional".

Además consultada acerca de los dichos de Cornejo que dijo que "han nacionalizado esta elección", Sagasti contestó: "Yo lamento que el Gobernador se vaya de su rol institucional violando la ley. Lo que nosotros necesitamos es que los mendocinos piensen bien su voto, vengan con felicidad, poniendo esperanza adentro del sobre y les pedimos que investiguen en su corazón que es lo que mejor creen que le puede pasar a la provincia de Mendoza. Que el Gobernador nos deje disfrutar este día democrático” arrojó.

"Hay mucho entusiasmo, si bien estamos viviendo tiempos de angustia por la crisis económica y yo le agregaría humanitaria, que estamos viviendo los argentinos, también he sentido mucha fe por parte de los mendocinos", cerró.

¿El dato de color?

El día para Anabel sigue con un almuerzo familiar y el menú será pastas (ñoquis) y el postre frutillas con crema.