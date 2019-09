Alberto Fernández le contestó a Macri: "No prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, respondió hoy desde Salta al discurso que dio el presidente Mauricio Macri en su lanzamiento de campaña y le reclamó que "no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió".

En el marco del acto que encabezó en el Estadio Delmi de la ciudad de Salta, Fernández hizo referencia al discurso de Macri en el que afirmó que "ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario".

"Presidente, no prometa aquello que prometió en 2015 y no cumplió, no venga a decirnos que llegó la hora del trabajo y de combatir la pobreza", disparó el candidato presidencial, al tiempo que subrayó que "lo único que hizo fue sumergir en la pobreza a cinco millones de argentinos".

Durante el acto, Fernández habló de la "herencia" que dejará Macri y señaló: "Sé que voy a manejar una Argentina que gobernaron ladrones de guante blanco, que le dieron a sus amigos empresarios los mejores negocios de la argentina y que esos negocios tuvimos que pagarlos la mayoría de los argentinos".