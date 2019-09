La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sostuvo esta tarde que el presidente Mauricio Macri tiene la "voluntad inquebrantable de cambiar este país en serio" y subrayó que "ya no es una lucha por la economía".

En su arenga a los simpatizantes del Gobierno durante el inicio del acto de lanzamiento de las marchas del "Sí se puede" en el barrio porteño de Belgrano, Carrió afirmó: "Ya no es una lucha por la economía, no se equivoquen, las luchas históricas son por la dignidad de los pueblos".

"Yo creo en Mauricio. Sé de dónde viene, los problemas que ha tenido, pero sé la voluntad inquebrantable que tiene de cambiar este país en serio", sostuvo la diputada nacional.

Por su parte, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, aseguró que "Macri va a seguir gobernando" y reiteró que "se acabó el esfuerzo de la clase media y se acabó el ajuste".

Carrió habló desde el escenario en la plaza de Barrancas de Belgrano y dijo además “Un beso a todos, un abrazo. Nos está poniendo lindos la próxima victoria. Yo soñé hace muchos años en una ciudad del norte, al lado del (Arturo) Ilia, que la República era posible, que ser honesto era posible. Que ser eficaz era posible. Que amar al pueblo era posible. Y que mantenerse auténtico a lo largo de la vida era posible”.

“La unidad de todos los argentinos y que nadie se tenga que ir del país. Queremos justicia, no queremos venganza. Queremos paz, no queremos violencia. Y nos comprometemos a respetar a nuestros adversarios” dijo Elisa Carrió y en esa misma línea agregó: "pero les pedimos que respeten nuestros derechos a hablar, a ser libres y a prosperar, y que no prime la venganza”.