Mauricio Macri: "Nosotros somos parte de la solución, no del problema"

El presidente Mauricio Macri dijo que su gestión es "parte de la solución, no del problema" en Argentina y remarcó que llegó para ocuparse de "problemas estructurales que este país hace décadas no resuelve".



Al encabezar la inauguración de colectora cloacal en el barrio 31 de julio, en la localidad bonaerense de Saladillo, Macri recordó que "parece increíble pero cuando llegamos al gobierno menos del 20% de los habitantes de este país tenía tratamiento de efluentes cloacales, cuando en Uruguay tienen el 90%".

"En estos tres años y medio llevamos eso al 40% y en un próximo mandato esperamos llevarlo al 80%", sostuvo el mandatario que busca su reelección. "En estos tres años y medio llevamos eso al 40% y en un próximo mandato esperamos llevarlo al 80%", sostuvo el mandatario que busca su reelección.

Macri consideró que "con un poco más de tiempo vamos a ir resolviendo problemas económicos que arrastramos hace décadas, porque nosotros somos parte de la solución, no del problema", según Télam.



"Vinimos a resolver problemas estructurales que este país hace décadas no resuelve", resaltó el jefe del Estado y agregó que "todo esto es parte de construir algo más grande, más allá de esta coyuntura difícil que estamos atravesando de la cual me hago cargo".