Caso Cuattoni: condenaron a 32 años de prisión al empresario Elmelaj

El empresario Dionisio Elmelaj fue condenado a 32 años de prisión por el asesinato del joven Emir Cuattoni, ocurrido en 2016 en el departamento de Godoy Cruz.

En la mañana de hoy se conoció la sentencia por el crimen que conmovió a los mendocinos, hace tres años en el parque Estación Benegas.

Pruebas clave

Esta condena había sido solicitada por la fiscalía, a cargo del doctor Fernando Guzzo, indicando a las dos pruebas que incriminaban al acusado: el arma homicida en la vivienda de Elmelaj y la descripción de las llantas de la camioneta, que coincidían con lo relatado por testigos.

El padre de Emir, Marcelo, se mostró conmovido luego de la sentencia: "fueron 3 años y medio detrás y pudimos enseñarle a nuestra familia que la justicia se puede encontrar por el camino que corresponde".

"Nosotros íbamos a buscar justicia, costara lo que nos costara, y se lo prometí dos días después a mis hijos, cuando tomamos la decisión en la mesa de nuestra casa, yo les prometí a ellos y a Emir que íbamos a llegar a la justicia, es lo que buscábamos y es lo que logramos", contó Marcelo.

Por su parte, Farida Anís, madre de Emir, casi en llanto agregó: "No me lo devuelve nadie, nadie me lo devuelve. Así como él dijo que nos daba lo mismo 5 años, 15 años, a mí también me daba lo mismo, si no me lo van a devolver nunca. Mi negro, el negro de mierda que él le pegó un tiro, era un ángel, es un ángel. Díganme si esta cara es de un negro de mierda, es un ángel y siempre fue un ángel. Siempre vamos a ser cinco".

El caso

El 17 de abril, el menor estaba en el parque Benegas junto a un grupo de amigos cuando fue herido de gravedad por un disparo que provino desde una camioneta, cuyo conductor escapó del lugar. Emir luchó por su vida durante 42 días, pero finalmente murió.