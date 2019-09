La tremenda confesión de Diego Latorre sobre su infidelidad a Yanina

La infidelidad de Diego Latorre a Yanina con Natacha Jaitt es recordada como uno de los grandes escándalos de los últimos años. Es por ello que aún sigue teniendo repercusiones pese a haber ocurrido hace más de dos años.

Fue Diego Latorre quien se confesó a corazón abierto, por primera vez en televisión junto a su hija Lola. "Viste que cuando pasan cosas buenas y malas, pero sobre todo en las malas, la familia está ahí. Me pasaron cosas como a cualquier ser humano, pero nunca nada así, con un montón de calumnias en el medio. Tenés que enfrentar después la vida".

El actual comentarista de partidos de fútbol recordó que en esos momentos hubo muchas calumnias en el medio, "resistí y seguí para adelante".

Además destacó las enseñanzas y la templanza que te deja el deporte para enfrentar los problemas de la vida: "Yo creo que si no hubiera sido deportista, la cosa no terminaba bien. El deporte te da una resistencia física, mental y emocional".

El comentarista no dudó en destacar la contención de Yanina: "Ella me contuvo durante toda mi vida. Esta tal vez fue la ‘gran prueba’, pero después tuve momentos delicados como cuando terminé de jugar al fútbol y me tenía que mudar de un país a otro. Ella lo que quería era que yo me dedique a jugar al fútbol, nada más. Eso me consumía muchas energías y si no tenés una persona que te contenga y te ayude a solucionar todo lo demás".

Además confesó una parte muy secreta de su vida en familia: "Yo no estuve en ninguno de los dos partos, porque yo estaba jugando en México y no pude ver sus nacimientos".

"Yanina tiene una fuerza de voluntad increíble. Es un toro. Así como la ves, rubia y con mucho prejuicio de la gente, es una mina que vale oro. Siempre va para adelante, es muy auténtica, dice lo que tiene que decir, no es rebuscada, no dice una cosa y por atrás dice otra. En la tele es un personaje", cerró Diego al respecto.