El escritor Marcelo Birmajer fue agredido en el momento en que caminaba por el barrio de Congreso. En primera instancia, el periodista Martín Kanenguizer contó el violento hecho por medio de su cuenta personal de Twitter, sin embargo posteriormente el guionista brindó detalles en diálogo con el diario Clarín.

“Esta tarde, en Sarmiento y Riobamba, el escritor Marcelo Birmajer fue abordado por un hombre de unos 30 años, que lo paró y le dijo: “¿Vos sos Birmajer?…¡qué fascista eh!. No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más”“, redactó Kanenguizer, quien de inmediato cosechó una gran cantidad de “me gusta” y comentarios que repudiaron lo ocurrido.

Al respecto, Birmajer comentó: “Yo venía caminando por Sarmiento y cuando pasé Riobamba se me acerca un sujeto de unos treinta y pico de años, con barba, bastante más alto que yo, y me dice ‘qué fascista’. No sabía si se refería a mí o a alguna frase que yo había dicho”.

Y siguió: “‘Vos sos Birmajer’. Entonces lo miro sin contestar nada, y me dice ‘no vas a poder caminar tranquilo nunca más, nunca más’. Me lo repitió dos veces. Yo seguí caminando, sin apurarme y sin mirarlo”.

Luego de señalar que la situación “es preocupante”, el entrevistado consideró que le “parece verosímil” que ya no los “dejen caminar tranquilos” y advirtió sobre la posibilidad de que “si los Fernández llegan al poder eso se convierta en una política de Estado”.