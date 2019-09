Miguel Mateos en cuatro tiempos

A los 65 años y después de innumerables éxitos con Zas y también como solista, la cabeza voraz de Miguel Mateos sigue con ganas de innovar, por eso sigue creando temas, como los que integran Undotrecua, su más reciente disco de estudio con el que volvió a emocionar a sus fieles cuarentones y cincuentones fanáticos, pero también conquistó a un nuevo público con ganas de escuchar buen rock. “Seguir inventando, seguir estudiando y seguir evolucionando en cada una de las facetas me motiva más a esta altura de vivir de mi pasado o de mis canciones más emblemáticas”, le confirmó a CNN Radio Mendoza el artista.

Además, con respecto a su más reciente creación de estudio, Mateos analizó: “Undotrecua es una suerte de tributo a mi faceta más rockera y acústica, al folk o al rock digamos, es una especie de cierre de una trilogía que empezó con Electropop (2016) y que ahora tiene sus otras ‘dos patas’ conformadas en este disco Undotrecua con 14 canciones inéditas”.

“Empecé una guerra metafísica contra el reggaetón y contra todo su contenido metafísico y decadente”, avisa –más en serio en que broma- el exlíder de Zas, quien aclaró: “Yo he amado todos los ritmos y todos los géneros: el folclore, el tango, la cumbia, el jazz, todos… pero al reggaetón no lo banco. Hay incluso una canción en Undotrecua que se llama El asesino del rocanrol, que habla sobre eso, yo me antepongo a una persona a la que le gusta el reggaetón y le muestro que hay otra cosa”.

Pero la “guerra metafísica” contra el género gestado en los 90 en Centroamérica no es el único concepto que envuelve a Undotrecua. “En el álbum hay como una constante de búsqueda de letrística y de contenidos, tiene que ver con la melancolía y con cierto nivel de soledad a pesar de las redes, Facebook Instagram y Youtube. La gente está sola y hablo de eso en dos o tres canciones como Ahora no es entonces o El alma de las cosas; después está Nancy y los greatest hits que es una anécdota que habla de la situación social y de un montón de cosas”.

Undotrecua en Mendoza

Mañana, a partir de las 22, Miguel Mateos estará en el teatro Plaza (Colón 27 de Godoy Cruz) presentando los temas de Undotrecua. “Vamos a hacer una pequeña muestra, vamos a tocar unas ocho o nueve canciones del disco con una variedad de clásicos también que van a estar incluídos y se van a marinar con un concepto bien mendocino”, comentó.

Detalles del show

Día y hora: mañana a las 22

Lugar: teatro Plaza (Colón 27 de Godoy Cruz)

Entradas: $700, $1000, $1300 y $1600. En boletería del teatro, Maxi Mall y tuentrada.com.