Empresarios mendocinos coinciden en que no pueden pagar el bono de $5.000

El decreto estaría a la firma, luego de que las reuniones entre el Gobierno nacional, representado por el Ministro de la Producción, Dante Sica, arreglara con sectores sindicales y empresarios, y se discute aún su reglamentación y también la posibilidad de desdoblar el pago.

Las reacciones entre el empresariado mendocino fueron de un casi unánime rechazo, a partir de la situación que atraviesan las empresas tras ocho años de recesión. El empresario comercial Adolfo Brennan se refirió al decreto en diálogo con CNN Radio Mendoza: “Los empleados y la gente asalariada en general la está pasando mal; desde el punto de vista de ser necesario, es muy necesario. Ahora tenemos que ver la realidad de las empresas, cuando la semana pasada desde CAME se pidió la emergencia pyme. No todas las empresas están en condiciones de pagarlo, es la realidad entonces, nos parece bien pero hemos llegado a una situación tal de desgaste económico que han tenido que sacar este decreto sin tener en cuenta quién lo puede pagar y quién no”.

Sobre si los comercios mendocinos pueden pagar ese monto, Brennan agregó: “El empleado de la pyme está muy cercano al dueño, con lo cual la sensibilidad de qué le pasa al empleado no es un número para una pyme, es una persona que es casi un compañero de trabajo. Entonces, evidentemente hará todo el esfuerzo, si es que ya no lo está haciendo, para que su empleado esté mejor, entonces creemos que la solidaridad del sector pyme va a estar presente”.

Por su parte, Alberto Carleti, presidente de la FEM, también se refirió al bono por la misma emisora. “Tenemos al momento generalidades de la reunión de ayer. Se ha establecido un bono de 5 mil pesos, será no remunerativo, se tomará como a cuenta de futuras paritarias o una recomposición salarial. Desde CAME se solicitó la posibilidad del pago en cuotas del mismo, de eso aún no se tiene la confirmación porque hoy se está redactando el decreto”.

Sobre la postura de la cámara que lidera, explicitó: “Como Federación Económica transmitimos nuestra preocupación y opinión de que el bono iba a complicar mucho más la situación de las pymes”, y aclaró que el bono “debería tener una diferenciación, porque la situación de los distintos sectores no es igual, no es lo mismo para el sistema financiero o servicios afrontar un bono de 5 mil pesos, que para un productor de 10 hectáreas en el interior de la provincia de Mendoza”. Ante esta disparidad pidió que se viera la posibilidad de ser compensado con otro impuesto.

“El Poder Ejecutivo y Legislativo no está dispuesto a resignar cuestiones fiscales que tienen incidencia sobre la parte fiscal de la nación, una clara muestra de que no están dispuestos a ceder y que lo toman fundamentalmente como una situación a cargo del sector empresario”, agregó, para continuar señalando que “La visión que transmitimos a CAME era que para los sectores y economías regionales, en el interior de la Argentina, la situación es muy distinta, y el impacto territorial que esto tiene es muy grave. Nuestros sectores tienen una gran debilidad en cuanto a la relación de poder, cuando nos enfrentamos a sistemas o poder sindical o al mismo poder político, nuestras opiniones o problemáticas no tienen la respuesta y no tienen la incidencia que deberían tener”.

Finalmente, aclaró: “Lo establecido en la generalidad es que el bono será a cuenta de futuras paritarias y que en otros casos se ha denominado como una recomposición salarial pero se considera de que el bono irá a cuenta de futuros aumentos”.

Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, dijo que el gobierno nacional se apresuró a otorgar este beneficio: “No nos parece que esta es la forma, ¿para qué estamos las instituciones? Entendemos que hoy es posible que salga el decreto, por lo menos la letra chica. Estamos viendo que se va flexibilizando, es algo que está pasando porque nadie quiere perder a un trabajador capacitado, nadie quiere perder un trabajador por una diferencia de dinero que es necesaria para una organización, pero que sea de esta forma no es lo que nos parece”.