Alberto Fernández sobre Macri: "Se va a ir con una pobreza cercana al 40%"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que "atender la pobreza es generar condiciones de desarrollo, no es darles plata a los pobres para que sobrevivan en la pobreza", al tiempo que advirtió que el gobierno de Mauricio Macri "se va a ir con una pobreza cercana al 40%".

Fernández realizó una evaluación sobre las protestas que se repiten en el centro porteño en el marco de la crisis económica y sostuvo que "la gente sale con toda la razón del mundo", y consideró que "el Gobierno no entiende la pobreza".

"Atender la pobreza es generar condiciones de desarrollo, no es darles plata a los pobres para que sobrevivan en la pobreza", sostuvo Fernández y remarcó: "Hay un tema muy serio de pobreza que no se resuelve poniendo plata en los planes sociales, se resuelve reactivando la economía y dando trabajo".

La Argentina no tiene centros ni periferias; la Argentina es una sola. Todos los argentinos valemos lo mismo y debemos tener las mismas oportunidades.



Vamos a ser un país integrado y vamos a empezar por que el Gobierno nacional se instale una vez por mes en cada provincia. pic.twitter.com/qwMUETtHCz — Alberto Fernández (@alferdez) September 24, 2019

Al respecto, se refirió al rol que desempeña la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y señaló: "Yo entiendo, Stanley tiene que lidiar con un gobierno al que no le preocupa desarrollar la economía, y entonces la pobreza no para de crecer".

El candidato del Frente de Todos subrayó que el presidente Mauricio Macri "se va a ir con una pobreza cercana al 40%, mandaron a cinco millones de personas a la pobreza en cuatro años, para eso no hay dinero que alcance".

No obstante, reiteró que si bien entiende "cada uno de los reclamos" que motivan las protestas para él "salir a la calle hoy es riesgoso" y explicó: "Puede ocurrir que alguno cometa una locura, le pega un palazo a uno, comienza una trifulca, y cuando nosotros terminamos con un muerto en las calles sufrimos todos".

"Lo mejor es que eso no ocurra, y por eso digo que no hay que tentar a las bestias. Por eso insisto en que no hay que salir a las calles", subrayó el ex jefe de Gabinete.

En otro tramo de la entrevista Fernández aseguró que se entiende "muy bien" con su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Kirchner, y afirmó: "Me siento muy cómodo con ella, más allá del afecto que uno siente por una amiga, cuando hablamos de política me siento correspondido y participativo con lo que ella piensa".

Respecto de sus visitas a Bolivia y Perú, el referente del Frente de Todos sostuvo que con el presidente boliviano, Evo Morales, reafirmaron la "vocación latinoamericana", mientras que con el peruano Martín Vizcarra encontró puntos en común frente al tema Venezuela.

"Fui con la idea de encontrarme con alguien del Grupo de Lima como los que nosotros conocemos que apoyan a Macri, pero me pareció un hombre de mucha moderación, con mucho criterio. Con una posición muy correcta frente a Venezuela y la idea de que los venezolanos resuelvan sus problemas ellos", precisó.

La nota completa: