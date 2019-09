Ariel Ortega: "Si yo pudiese volver el tiempo atrás, no me hubiese ido nunca de River"

El ex jugador de River Plate Ariel Ortega aseguró que si eliminan a Boca Juniors en las semifinales de la Copa Libertadores que se disputarán el mes próximo, los hinchas rivales "se mueren".

"Si llega a pasar River, los matás a los hinchas de Boca, se mueren. Tengo amigos bosteros y ellos mismos dicen que no quieren jugar. Si gana River, los enterrás", apuntó el ex volante de Parma y Sampdoria de Italia.

Además el Burrito, que se desempeña como Coordinador del Selectivo Infanto-Juvenil del club de Nuñez, recordó la final ganada a Boca (3-1) en diciembre pasado en el estadio Santiago Bernabéu y aseguró que "no hay revancha" de ese encuentro.

"Yo no tuve la posibilidad de jugar con Boca algo internacional, sí por el torneo local. No hay ningún partido en el mundo que genere esto. Tengo una ansiedad terrible", declaró en una nota con el sitio web La Página Millonaria.

“Si pudiese volver el tiempo atrás...” 🎥♥️👏🏽👇🏽 pic.twitter.com/mRC2b0GZlc — Julieta Argenta (@juliargen) September 25, 2019

River, bajo la conducción técnica de Marcelo Gallardo, eliminó a Boca dos veces por la Copa Libertadores (2015 y 2018), una por la Copa Sudamericana (2014) y le ganó la final de la Supercopa Argentina (2017).

Además, el jujeño reconoció que en su interior la carrera ya había terminado cuando se marchó de Núñez: "Me han llamado de bastantes lugares, pero después de River ya no quería jugar más al fútbol. Se dio en otros clubes, por bronca o despecho. Quería terminar mi carrera en River, no se dio. Pero después de haberme ido, ahí terminó mi carrera".

"Si yo pudiese volver el tiempo atrás, no me hubiese ido nunca de River. Hubiese hecho toda mi carrera en el club. Pero el fútbol tiene muchos intereses y te acarrean a irte", agregó quien es uno de los máximos ídolos de la historia de River.