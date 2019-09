La Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Producción y Trabajo preparan un bono de $5.000 para más de 100.000 argentinos en situación de emergencia. En total, la inversión sería de 500 millones de pesos a repartir entre personas con graves problemas económicos.

Este pago único, ya fue comunicado en algunos municipios (organismos efectores de la entrega), aunque todavía no salió publicado en el boletín oficial.

Lo cierto es que los rumores del pago extra, comenzaron la semana pasada y el lunes pasado el gobierno nacional deslizó algunos detalles luego de una reunión con el sector sindical.

En esta nota, El Ciudadano te cuenta cómo registrarte para poder acceder al beneficio exclusivo para personas sin trabajo formal y sin prestaciones de ningún tipo.

IMPORTANTE: Este bono no tiene nada que ver con el pago retroactivo que se les otorga a los trabajadores privados. Recientemente, se generó mucha confusión al respecto a raíz de la coincidencia en el monto a pagar.

TABLA DE CONTENIDOS - BONIFICACIÓN ESPECIAL 2019

¿Como registrarse en ANSES para cobrar la bonificación especial 2019?

¿Quiénes se pueden registrar y quiénes no al cobro de la bonificación especial 2019?

¿Cómo saber si ya estás registrado para cobrar el bono de $5000?

Como te comentamos ayer, uno de los requisitos básicos para acceder al beneficio del salario social complementario debes estar registrado en ANSES con el número de CUIL definitivo.

Este trámite es muy simple y solo hace falta tener el DNI con la dirección actualizada.

Si contás con la documentación, tan solo resta dirigirte hasta una oficina de ANSES (cualquiera) y solicitar el trámite "Actualización de Datos". Para acceder a la entrevista personalizada, no hace falta sacar turno.

Una vez que te tomaron los datos en forma personal, un asesor de ANSES te va a entregar tu primera constancia de CUIL, la cual deberás guardar para poder tramitar el pago en la dependencia municipal correspondiente a tu domicilio.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-24-16-26-43-anses-bono-5000

Cualquier persona puede y debería registrarse. Pero no todos pueden cobrar el bono de $5.000.

Los únicos que pueden acceder al beneficio, son personas sin trabajo formal (en blanco) que estén en situación de emergencia alimentaria y no reciban ningún tipo de plan, prestación o beneficio por parte del Estado. Todos estos casos son calificados como "no compatibles" por parte ANSES y no van a recibir el pago.

Por el contrario, aquellas personas que nunca se acercaron hasta ANSES para pedir ayuda, ahora tienen la oportunidad de registrarse y comenzar a recibir los beneficios que otorga la Seguridad Social argentina.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-22-14-39-47-www-anses-gob-ar-mi-anses-solicitud-de-turnos

Muchas personas ya están anotadas y van a poder cobrar los $5.000 sin necesidad de hacer ningún trámite. Otros está anotados pero no lo saben y es por eso que a continuación te comentamos cómo saber si ya estás anotado en ANSES para poder acceder al beneficio.

1 - Entrar a la página oficial de ANSES destinada a la constancia de CUIL.

2 - Completar el formulario con los siguientes datos:

Tipo de Documento

Número de Documento

Nombre(s)

Apellido(s)

Sexo

Fecha de nacimiento

Número de seguridad

3 - Si el sistema te dice que no estás registrado, no tendrás otra alternativa que ir hasta cualquier dependencia de ANSES (sin turno) y solicitar "actualización de datos". En caso de que la página te entregue un certificado, te recomedamos imprimirlo para agilizar el trámite por el pago del bono.

Informe: Orlando Tirapu

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-9-20-15-31-48-anses-jubilacion-minima-moratoria-aumento